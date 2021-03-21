Хто відібрався у мас-старт в Естерсунді: склад збірної України з біатлону

Джерело:24 канал
У неділю, 21 березня, у шведському Естерсунді завершується біатлонний сезон-2020/2021. В останній день змагань відбудуться два мас-старти.
У заключні гонки сезону відібрались й українські біатлоністи. Кольори збірної України будуть захищати Юлія Джима та Дмитро Підручний.
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До слова, Джима підійде до мас-старту свіжішою, ніж капітан нашої чоловічої команди. Юлія потрапила у гонку переслідування, але головний наставник збірної України Юрай Санітра вирішив поберегти срібну чемпіонку світу на заключну гонку.
Підручний ж брав участь у персьюті та показав максимум. Біатлоніст з Тернополя відіграв 21 позицію та фінішував 13-м.