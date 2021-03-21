Хто відібрався у мас-старт в Естерсунді: склад збірної України з біатлону

У неділю, 21 березня, у шведському Естерсунді завершується біатлонний сезон-2020/2021. В останній день змагань відбудуться два мас-старти.

У заключні гонки сезону відібрались й українські біатлоністи. Кольори збірної України будуть захищати Юлія Джима та Дмитро Підручний.

До теми Ройзеланд перемогла в останньому персьюті сезону, Підгрушна – в топ-30

Представники України у мас-стартах

Жінки

Юлія Джима

Чоловіки

Дмитро Підручний

До слова, Джима підійде до мас-старту свіжішою, ніж капітан нашої чоловічої команди. Юлія потрапила у гонку переслідування, але головний наставник збірної України Юрай Санітра вирішив поберегти срібну чемпіонку світу на заключну гонку.

Підручний ж брав участь у персьюті та показав максимум. Біатлоніст з Тернополя відіграв 21 позицію та фінішував 13-м.

Спекотна боротьба у мас-старті розгориться між двома норвежцями. Йоханнес Бьо лідирує у загальному заліку Кубка світу, у його активі 1038 очок. Інший представник Норвегії Стурла Легрейд поступається земляку лише 4 пунктами. Тому саме у мас-старті вирішиться, хто стане володарем великого Кришталевого глобуса.

Першими на старт у Швеції вийдуть жінки, які вже о 14:00 вирішуватимуть, хто зможе тріумфально завершити сезон. Чоловіки ж вийдуть на дистанцію о 16:30.