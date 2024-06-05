Клуб Мудрика може відмовитись від 100-мільйонного форварда заради лідера Жирони

Персона Артема Довбика продовжує зацікавлювати різноманітні європейські гранди футболу. Цього разу у боротьбу за найкращого бомбардира іспанської Ла Ліги увімкнувся клуб Михайла Мудрика.

Заради трансферу українця лондонське Челсі готове відмовитись від 100-мільйонного лідера італійського Наполі Віктора Осімхена. Керівництво "синіх" серйозно розглядає кандидатуру Артема Довбика.

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Хто цікавиться Артемом Довбиком

Адже трансфери українського форварда обійдеться "аристократам" вдвічі дешевше. У контракт Довбика із Жироною прописана клаусула у розмірі 40 мільйонів євро. Тому англійський клуб може переключитись із Осімхена на форварда збірної України.

Тим паче, що у лондонському клубі виступає його земляк Михайло Мудрик. Їх зв'язка на полі могла б приносити результат Челсі. Якщо це так, то Артем може стати першим трансфером під каденцією нового головного тренера "синіх" Енцо Марески, який лише 3 червня офіційно очолив команду.

Феноменальна гра Довбика у клубному сезоні-2023/2024, що минув, привернула увагу топових клубів Європи. У ЗМІ з'являлась інформація про інтерес від Наполі, Ювентуса, Мілана, Барселони й мадридського Атлетіко. Про першого та останнього клубу є найбільше чуток щодо українця.

Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги за підсумками сезону-2023/2024. Українець отримав трофей Пічічі, наколотивши 24 голи у 36-ти матчах. Також у його активі 8 асистів.

Однак наразі усі думки Довбика сконцентровані на збірній України, у складі якої він зіграє на Євро-2024 у Німеччині. Після чого Артем думатиме про своє майбутнє. Це стосується й іншого українського легіонера Жирони Віктора Циганкова, який цікавляться клуби із Італії, Англії та інших країн.

Нагадаємо, що у Довбика є чинний контракт із каталонцями до кінця червня 2028-го року.