Клуб Мудрика може відмовитись від 100-мільйонного форварда заради лідера Жирони
Джерело:Football Transfers
Персона Артема Довбика продовжує зацікавлювати різноманітні європейські гранди футболу. Цього разу у боротьбу за найкращого бомбардира іспанської Ла Ліги увімкнувся клуб Михайла Мудрика.
Заради трансферу українця лондонське Челсі готове відмовитись від 100-мільйонного лідера італійського Наполі Віктора Осімхена. Керівництво "синіх" серйозно розглядає кандидатуру Артема Довбика.
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Хто цікавиться Артемом Довбиком
Адже трансфери українського форварда обійдеться "аристократам" вдвічі дешевше. У контракт Довбика із Жироною прописана клаусула у розмірі 40 мільйонів євро. Тому англійський клуб може переключитись із Осімхена на форварда збірної України.
Тим паче, що у лондонському клубі виступає його земляк Михайло Мудрик. Їх зв'язка на полі могла б приносити результат Челсі. Якщо це так, то Артем може стати першим трансфером під каденцією нового головного тренера "синіх" Енцо Марески, який лише 3 червня офіційно очолив команду.
Феноменальна гра Довбика у клубному сезоні-2023/2024, що минув, привернула увагу топових клубів Європи. У ЗМІ з'являлась інформація про інтерес від Наполі, Ювентуса, Мілана, Барселони й мадридського Атлетіко. Про першого та останнього клубу є найбільше чуток щодо українця.
Однак наразі усі думки Довбика сконцентровані на збірній України, у складі якої він зіграє на Євро-2024 у Німеччині. Після чого Артем думатиме про своє майбутнє. Це стосується й іншого українського легіонера Жирони Віктора Циганкова, який цікавляться клуби із Італії, Англії та інших країн.
Нагадаємо, що у Довбика є чинний контракт із каталонцями до кінця червня 2028-го року.
- Відзначимо, що Челсі у цьому сезоні став 6-м в АПЛ, набравши 63 бали. Лондонський клуб вийшов у єврокубки. У новому сезоні команд Марески зіграє у Лізі конференцій-2024/2025.
- Жирона же стала 3-ю найсильнішою командою Ла Ліги та вперше в історії зіграє у Лізі чемпіонів.