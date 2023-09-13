Зірки Саудівської Аравії прикували увагу: хто транслюватиме азійську Лігу чемпіонів в Україні

Близький схід провів гучну трансферну кампанію цього літа. Тамтешній футбол прикував до себе увагу всього світу.

Азійську Лігу чемпіонв транслюватимуть в Україні. Престижний клубний турнір от-от розпочнеться.

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Нові змагання на телеекранах

Саудівська Аравія змогла реалізувати свій план, котрий передбачав зацікавити вболівальників по усьому світу до слідкування за тамтешнім футболом. Командам Близького Сходу вдалось домовитись із багатьма зірками світового класу (деякі контракти виглядають і справді шалено) та заманити їх до свого стану, що, звичайно ж, не могло пройти повз будь-якого пересічного фана.

Тепер ж телекомпанія "Поверхность ТВ" офіційно повідомила про те, що її телеканали, "Спорт 1", "Спорт 2", "Спорт 3" і "Sport 1 Baltic", у новому сезоні транслюватимуть Лігу чемпіонів Азії. Варто відзначити, що місцевий нафпрестижніший клубний турнір стартує уже наступного тижня, 18-го вересня. Тоді у прямому етері буде показано 17 поєдинків.

Цікаво, що у азійські Лізі чемпіонів позмагаються саудівські колективи, у складах котрих виступають Кріштіану Роналду, Неймар, Карім Бензема та низка інших маститих виконавців, а конкретніше Аль-Наср, Аль-Хіляль та Аль-Іттіхад. Саме участь цих колектив на турнірі і зумовила появу азійської Ліги чемпіонів на українських телеекранах.

Квартети азійської ЛЧ 2023/2024

Груп А – Пахтакор (Узбекистан), Аль-Айн (ОАЕ), Аль-Фейха (Саудівська Аравія), Ахал (Туркменистан)

Група В – Аль-Шарджа (ОАЕ), Аль-Садд (Катар), Насаф Карші (Узбекистан), Аль-Файсалі Амман (Йорданія)

Група С – Сеппахан (Іран), Аль-Іттіхад (Саудівська Аравія), Аль-Кува Аль-Джавія (Ірак), АГМК (Узбекистан)

Група D – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія), Навбахор Наманган (Узбекистан), Нассаджі Мазандаран (Іран), Мумбай Сіті (Індія)

Група Е – Персеполіс (Іран), Аль-Наср (Саудівська Аравія), Аль-Духаїль (Катар), Істіклол Душанбе (Таджикистан)

Група F – Лайон Сіті (Сінгапур), Чонбук (Південна Корея), Бангкок Юнайтед (Таїланд), Кітчі (Гонконг)

Група G – Шаньдон Тайшань (Китай), Йокогама Марінос (Японія), Інчхон (Південна Корея), Кая (Філіппіни)

Група Н – Чжецзян Грінтаун (Китай), Кофу (Японія), Бурірам Юнайтед (Таїланд), Мельбурн Сіті (Австралія)

Група І – Кавасакі Фронтале (Японія), Ульсан Хюндай (Південна Кореія), Патум Юнайтед (Таїланд), Джохор ДТ (Малайзія)

Група J – Урава (Японія), Пхонан (Південна Корея), Ханой ФК (В'єтнам), Ухань Трі Таунс (Китай).

У груповій стадії тамтешнього найпрестижнішого клубного турніру беруть участь 40 колективів, які розідлені на 10 груп по 4 команди. За підсумками основного етапу команда-переможець кожного квартету, а також 6 найкращих клубів, які посіли другі місця, виходять до плей-офф раунду, де проводять лиш одну зустріч "на виліт". Чинним тріумфатором азійської ЛЧ є саудівський Аль-Хіляль, який здолав у фіналі японську Ураву.