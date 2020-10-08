Головний наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував розгромну поразку у товариському матчі проти Франції. Тренер заявив, що тренерський штаб не міг розраховувати на найсильніших гравців, щоб дати гідний бій серйозному супернику.

За його словами, тренерський штаб вирішив поставити такий склад на гру з перспективою на наступні два матчі у Лізі Націй. Натякаючи на те, зо Караваєву та Сидорчуку, які зіграли за клуби солідну кількість матчів, потрібно дати час на відновлення. Про це розповів Андрій Шевченко на післяматчевій пресконференції, пише 24 канал.

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Коментар Шевченка

На думку Андрія Миколайовича, протягом матчу його підопічні створювали моменти, тому рахунок зустрічі міг бути не таким великим. Футболісти серйозно поставились до цього товариського матчу та намагались дати гідний бій чемпіону світу 2018 року.

"Порівнювати наші дві команди наразі неможливо, але деякі відрізки в нашому виконанні були непоганими — зокрема, початок другого тайму. Франція — чемпіон світу, на жаль, ми не змогли привезти наш найкращий склад, щоб якось намагатися конкурувати з нею", – заявив Шевченко.

На запитання про Циганкова, який став найкращим серед всіх українських футболістів, Шевченко відповів, що Віктор набирає фізичну форму, що не може не тішити у такій складній ситуації.

Підсумовуючи коментар Шевченко підкреслив, що поки тренерський штаб не знає, хто буде в обоймі національної команди на офіційні матчі проти Німеччини та Іспанії. Поки що команда готується у складі 18 польових гравців та голкіпера. Вони чекають результатів повторних тестів на коронавірус від футболістів "Шахтаря", тоді зможуть більше зрозуміти, кого зможуть використати у найближчих матчах.