Як Циганков гарматним ударом допоміг збірній України не програти в "суху" проти Франції: відео
Вчора, 7 жовтня, Україна зазнала рекордної поразки у своїй історії. Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков відзначився єдиним голом у зустрічі та допоміг національній збірній України забити гол престижу.
Збірна України зазнала колосальних кадрових втрат перед товариським матчем проти Франції. Андрій Шевченко не міг розраховувати на 14 своїх виконавців. У досить експериментальному складі українській команді довелось грати проти чемпіонів світу 2018 року, пише 24 канал.
До теми: Збірна України зазнала рекордної поразки, пропустивши сім голів від Франції: відео
Гол престижу від Циганкова
До 52-ї хвилини збірна України вже "горіла" 4:0. Але надію на прийнятний результат українцям подарував Циганков. Він взяв ініціативу на себе, на техніці пройшов суперників та завдав гарматного і влучного удару. Голкіпер з його пострілом не впорався – 4:1.
Після цього українці створили ще один момент. Але після удару Зубкова м’яч влучив у перекладину. Але, це все на що спромоглись футболісти Шевченка. Далі на полі феєрила одна збірна – Франції. Ще три голи встановили остаточний рахунок зустрічі – 7:1.
Додамо, що Циганков дебютував у збірній України ще у 2016 році.
Тепер українські футболісти постараються реабілітуватись у матчах Ліги Націй у Києві. На підопічних Шевченка чекають два складних екзамени проти збірних Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня).
Відео голу Циганкова
-
Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу2 жовтня , 15:30
-
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Туреччину і Шотландію та наблизилася до топ-102 жовтня , 11:37
-
Українець Марусяк здобув третє в історії України "золото" у стрибках з трампліну4 жовтня , 12:32