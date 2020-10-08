Вчора, 7 жовтня, Україна зазнала рекордної поразки у своїй історії. Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков відзначився єдиним голом у зустрічі та допоміг національній збірній України забити гол престижу.

Збірна України зазнала колосальних кадрових втрат перед товариським матчем проти Франції. Андрій Шевченко не міг розраховувати на 14 своїх виконавців. У досить експериментальному складі українській команді довелось грати проти чемпіонів світу 2018 року, пише 24 канал.

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Гол престижу від Циганкова

До 52-ї хвилини збірна України вже "горіла" 4:0. Але надію на прийнятний результат українцям подарував Циганков. Він взяв ініціативу на себе, на техніці пройшов суперників та завдав гарматного і влучного удару. Голкіпер з його пострілом не впорався – 4:1.

Після цього українці створили ще один момент. Але після удару Зубкова м’яч влучив у перекладину. Але, це все на що спромоглись футболісти Шевченка. Далі на полі феєрила одна збірна – Франції. Ще три голи встановили остаточний рахунок зустрічі – 7:1.

Додамо, що Циганков дебютував у збірній України ще у 2016 році.

Тепер українські футболісти постараються реабілітуватись у матчах Ліги Націй у Києві. На підопічних Шевченка чекають два складних екзамени проти збірних Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня).

Відео голу Циганкова