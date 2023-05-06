"Циганський король" провірить на міць зірку Китаю: Арум знайшов суперника для Ф'юрі

Засновник компанії Top Rank Боб Арум назвав наступного суперника чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Офіційне оголошення мегафайту може відбутися найближчим часом.

Тайсон Ф'юрі не захотів виходити на ринг проти Олександра Усика та сперечатися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Тож тепер промоутери "Циганського короля" займаються пошуками нового суперника.

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Ф'юрі знайшли ще одного ветерана

Співпромоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум назвав ім'я претендента на бій із чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі. Арум заперечив домовленості про бій з Енді Руїсом, який поспішив оголосити поєдинок проти "Циганського короля". Натомість на завершальній стадії знаходяться перемовини з володарем тимчасового титулу WBO Чжаном Чжилеєм.

Чи є Енді Руїс головним кандидатом на бій з Тайсоном Ф'юрі? Насправді ні. Ми зосереджені на цьому китайському хлопці, який переміг Джо Джойса. Ми спробуємо домовитися цими вихідними,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що у попередньому поєдинку Тайсон Ф'юрі здолав 39-річного Дерека Чісору. Ймовірний опонент британця теж далеко не юного віку, але є доволі небезпечним.

Що відомо про можливого суперника Ф'юрі