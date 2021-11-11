Хто проявить себе у грі з Болгарією – отримає місце у складі проти боснійців, – Петраков

Національна збірна України 11 листопада зіграє контрольний матч проти збірної Болгарії. Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков розповів про підготовку команди до майбутнього поєдинку.

"Не можу дати час усім"

Олександр Петраков розповів, що склад гравців проти боснійців буде залежати від поєдинку з командою Болгарії.

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Деяким хлопцям дам відпочити у матчі проти Болгарії, бо вони дуже багато награли, щоби були свіжі. Дехто зіграє по тайму. У нас лише 6 замін, так що величезної ротації не буде. Не можу дати час усім, вони це чудово розуміють. Як хто себе проявить перед цим матчем року, як хто віддаватиметься грі, ті й вийдуть на вирішальний матч із Боснією,

– сказав наставник "синьо-жовтих".

Збірна України 16 листопада зустрінеться у вирішальному матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини. Гра розпочнеться о 21:45.

Наразі "синьо-жовті" перебувають на другому місці в групі відбору на ЧС-2022 після семи матчів, лідеру групи Франції національна збірна програє три очки.

Команда Боснії і Герцеговини відстає від українців на два бали. Фіни посідають 3 місце у групі, поступаючись "синьо-жовтим" одним пунктом.

Товариська зустріч Україна — Болгарія відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець у четвер, 11 листопада, гра розпочнеться о 19:30.