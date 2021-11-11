"Не могу дать время всем"

Александр Петраков рассказал, что состав игроков против боснийцев будет зависеть от поединка с командой Болгарии.

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Некоторым ребятам дам отдохнуть в матче против Болгарии, потому что они очень много наиграли, чтобы были свежие. Кое-кто сыграет по тайму. У нас всего 6 замен, так что огромной ротации не будет. Не могу дать время всем, они это прекрасно понимают. Как кто себя проявит перед этим матчем года, как кто будет отдаваться игре, те и выйдут на решающий матч с Боснией,

– сказал наставник "сине-желтых".

Сборная Украины 16 ноября встретится в решающем матче квалификации на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Игра начнется в 21:45.

Сейчас "сине-желтые" находятся на втором месте в группе отбора на ЧМ-2022 после семи матчей, лидеру группы Франции национальная сборная проигрывает три очка.

Команда Боснии и Герцеговины отстает от украинцев на два балла. Финны занимают 3 место в группе, уступая "сине-желтым" одним пунктом.

Товарищеская встреча Украина — Болгария состоится в Одессе на стадионе Черноморец в четверг, 11 ноября, игра начнется в 19:30.