Підсилення захисту та атаки: Ребров довикликав двох гравців у збірну України

Вже 14 березня в іспанській Марбельї збірна України розпочне підготовку до півфінального матчу плей-оф відбору на Євро-2024. Напередодні Сергій Ребров вніс деякі корективи у заявку "синьо-жовтих" на березневі ігри.

21 березня "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Боснії і Герцеговини. У випадку перемоги підопічні Сергія Реброва зустрінуться 26 березня у ключовому матчі за вихід на Євро-2024 проти тріумфатора протистояння Ізраїль – Ісландія (21 березня).

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Хто ще отримав виклик у збірну України

За три дні до початку підготовку до півфіналу Сергій Станіславович зробив корективи у заявці української збірної. У національну команду отримав виклик ще двоє гравців, які перебували у резервному списку. Головний тренер довикликав захисника київського Динамо Олександра Тимчика та одного із лідерів Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.

Нагадаємо, що в останньому матчі Жирони Віктор Циганков отримав неприємну травму, яка може завадити йому зіграти за збірну України. Наразі правий вінгер залишається у заявці національної команди, що дає надію на краще.

Тимчик у поточному сезоні-2023/2024 взяв участь у 17-ти матчах Динамо, у яких забив 2 голи.

Щодо Гуцуляка, то Олексій провів у футболці Дніпра-1 у цьому сезоні вже 24 поєдинки – 5 м'ячів та 3 асисти. Було багато чуток про ймовірний відхід футболіста із команди, але наприкінці лютого 2024-го року Олексій підписав новий контракт – до кінця червня 2025-го.