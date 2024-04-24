Перемовини стартували: Ліверпуль визначився з фаворитом на посаду головного тренера
Джерело:Фабріціо Романо
Після закінчення сезону-2023/2024 закінчиться майже 9-річне перебування Юргена Клоппа на чолі Ліверпуля. Він завчасно оголосив про свій відхід і наразі "червоні" займаються пошуком нового тренера.
Довгий час фаворитом на цю посаду вважався Хабі Алонсо, який створив справжню казку, здобувши перше в історії чемпіонство з Баєром. Проте колишній півзахисник мерсисайдців вирішив залишитися в Німеччині
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Ліверпуль визначився з заміною Клоппу
Після цього з "червоними" пов'язували чимало імен, проте наразі все йде до того, що головним претендентом на вакантне місце став Арне Слот. Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Ліверпуль уже веде переговори з Феєнордом щодо трансферу головного тренера роттердамців.
Зазначається, що в контракті 45-річного спеціаліста не прописана фіксована сума компенсації за перехід, але безплатно нідерландці його не відпустять. Чинна угода між сторонами закінчується 30 червня 2026 року.
Сам тренер дуже зацікавлений у роботі з "червоними". Перемовини між ним та мерсисайдцями тривають та просуваються добре.Цікаво. Влітку 2023 року донецький Шахтар був зацікавлений у послугах Арне Слота. Проте він вирішив залишитися у нідерландському клубі, а згодом донеччани підписали угоду з його помічником Маріно Пушичем.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Феєнорд посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів та виграв національний кубок.
Що відомо про Арне Слота
- Колишній футболіст, який всю свою кар'єру провів у чемпіонаті Нідерландів
- У 2013 році у Зволле закінчив ігрову кар'єру й одразу долучився до тренерського штабу молодіжної команди цього клубу
- Згодом працював з дорослими командами Камбюра й АЗ Алкмар
- У липні 2021 року очолив Феєнорд, з яким здобув перші трофеї у своїй тренерській кар'єрі – чемпіонство в сезоні-2022/2023 та Кубок Нідерландів-2023/2024.