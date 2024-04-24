Перемовини стартували: Ліверпуль визначився з фаворитом на посаду головного тренера

Після закінчення сезону-2023/2024 закінчиться майже 9-річне перебування Юргена Клоппа на чолі Ліверпуля. Він завчасно оголосив про свій відхід і наразі "червоні" займаються пошуком нового тренера.

Довгий час фаворитом на цю посаду вважався Хабі Алонсо, який створив справжню казку, здобувши перше в історії чемпіонство з Баєром. Проте колишній півзахисник мерсисайдців вирішив залишитися в Німеччині

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Ліверпуль визначився з заміною Клоппу

Після цього з "червоними" пов'язували чимало імен, проте наразі все йде до того, що головним претендентом на вакантне місце став Арне Слот. Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Ліверпуль уже веде переговори з Феєнордом щодо трансферу головного тренера роттердамців.

Зазначається, що в контракті 45-річного спеціаліста не прописана фіксована сума компенсації за перехід, але безплатно нідерландці його не відпустять. Чинна угода між сторонами закінчується 30 червня 2026 року.

Сам тренер дуже зацікавлений у роботі з "червоними". Перемовини між ним та мерсисайдцями тривають та просуваються добре.

. Влітку 2023 року донецький Шахтар був зацікавлений у послугах Арне Слота. Проте він вирішив залишитися у нідерландському клубі, а згодом донеччани підписали угоду з його помічником Маріно Пушичем.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Феєнорд посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів та виграв національний кубок.

Що відомо про Арне Слота