Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо спростував усі чутки навколо свого майбутнього. Іспанець продовжить працювати з "фармацевтами", яких впевнено веде до історичного чемпіонства.
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Хабі Алонсо ухвалив найкраще рішення
42-річний тренер під час міжнародної паузи, викликаної матчами збірних, взяв час на роздуми. Іспанець вирішив не змінювати клуб, в якому він може стати частиною історії.
"У мене була хороша зустріч з Баєром і я повідомив їм, що залишаюся і продовжую працювати в клубі. Після багатьох розмов про своє майбутнє я використав міжнародну перерву, щоб подумати і прийняти рішення. Це місце для мене.
Моя робота в Баєрі не закінчилася. Я хочу допомогти клубу, допомогти гравцям розвиватися, керівництво чудове… тут все фантастично. Я ще молодий тренер, але думаю, що це найкраще рішення для мого майбутнього. Я не поспішав і впевнений у цьому", – розповів тренер Баєра.
Він подякував керівництву клубу та уболівальникам за неймовірну підтримку. Тож Хабі Алонсо просто не зміг їх зрадити.
Також іспанець дипломатично прокоментував пропозиції зі сторони Ліверпуля та Баварії.
Я не буду коментувати чутки про Ліверпуль чи Баварію. Це великі клуби, і я маю тісні зв’язки з ними, але я перебуваю там, де хочу бути. Зараз не час вирішувати своє майбутнє, я хочу розвиватися в Баєрі,
– зауважив Хабі Алонсо.
Бажаний тренер для грандів
- Нагадаємо, що іспанський фахівець був пріоритетною кандидатурою на посаду головного тренера Ліверпуля. Влітку "мерсисайдців" залишить Юрген Клопп, який працював з командою з 2015 року.
- Також на Хабі Алонсо претендувала мюнхенська Баварія. Наприкінці сезону Томас Тухель покине "пивоварів". Іспанець був фаворитом на цю посаду.
- Наразі справи Хабі Алонсо в Німеччині йдуть блискуче. Баєр після 26-ти турів має перевагу у 10 очок над Баварією та впевнено мчить до першого чемпіонства. У Лізі Європи "фармацевти" вишли до чвертьфіналу, де зустрінуться з Вест Хемом.