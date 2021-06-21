Хто найкращий та найгірший гравець України у матчі з Австрією

Відомий статистичний портал Whoscored підвів підсумки матчу 3-го туру групового раунду Євро-2020 Україна – Австрія (0:1).
Роман Яремчук, який забивав у перших двох матчах України на Євро-2020, визнаний найгіршим гравцем нашої національної команди в поєдинку з Австрією.
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Аналітики поставили Яремчуку 5,8 бала – найнижчу оцінку серед гравців української збірної. Найвища (6,9) дісталася воротареві Георгію Бущану.
Гравець матчу – австрієць Давід Алаба з оцінкою 8,0.
Україна – Австрія: оцінки Whoscored
Україна – Австрія: головне про матч
- Збірна України завершила виступ на груповому етапі поразкою Австрії (1:0). За весь матч наші гравці завдали всього 5 ударів проти 18 в Австрії.
- Також "синьо-жовті" програли Нідерландам (3:2) та здолали Північну Македонію (2:1). Україна посіла 3 місце в групі C.
- Збірна Австрії в 1/8 фіналу вже 26 червня зустрінеться з Італією. Україна зберігає шанси на плей-офф як одна з найкращих команд, що посіли третє місце.