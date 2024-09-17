Мірча Луческу назвав гравців Шахтаря, які готові грати у провідних клубах Європи

Екснаставник Шахтаря та Динамо розповів, які на його думку гравці “гірників” вже готові грати у європейських лігах. Він виділив трьох футболістів.

З 2004 до 2016 року Мірча Луческу очолював донецький Шахтар. Він висловився щодо трьох гравців “гірників”, які вже готові підкорювати Європу.

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Хто з Шахтаря вже може грати в топчемпіонатах

В інтерв'ю Corriere dello Sport, Луческу відзначив двох півзахисників та одного захисника “гірників”. Він зазначив, що саме ці гравці вже можуть грати у провідних лігах Європи.

Хто готовий у складі “Шахтаря” грати у топ-5 європейських ліг? Окрім Бондаренка, є Судаков, 22-річний півзахисник, а ще – захисник Матвієнко,

– сказав Мірча Луческу.

Відзначимо, що в серпні 2024 року румунський наставник очолив національну команду Румунії, підписавши контракт на 2 роки.