У середу, 18 вересня, "гірники" розпочинають свій шлях у Лізі чемпіонів-2024/2025. Перед стартовим поєдинком Даріо Срна дав інтерв'ю для La Gazzetta dello Sport.

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Важливий фактор, який впливає на результат

Спортивний директор чинного чемпіона України пояснив провальний старт донецького клубу в УПЛ. За його словами, однією з головних причин є відсутність можливості проводити матчі на рідному стадіоні:

"Стає все важче, бо ми граємо на виїзді вже 10 років! Ми не грали у Донецьку з моменту російського вторгнення на Донбасі у 2014 році. Нам не вистачає вболівальників.

Наша арена, тренувальна база... Важко, але ми – сильні. Як і наш президент, який любить футбол і не може жити без нього. Його серце завжди з Шахтарем".

До слова. Після шести стартових турів УПЛ донеччани посідають сьоме місце в турнірній таблиці. Вони наразі відстають від першого місця на 4 залікові бали.

Нагадаємо, що у стартовому матчі Ліги чемпіонів-2024/2025 донецький Шахтар зустрічатиметься з Болоньєю. Поєдинок відбудеться на "Стадіо Ренато Далл'Ара" та розпочнеться о 19:45.