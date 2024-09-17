С 2004 до 2016 года Мирча Луческу возглавлял донецкий Шахтер. Он высказался насчет трех игроков “горняков”, которые уже готовы покорять Европу.

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Кто из Шахтера уже может играть в топ-чемпионатах

В интервью Corriere dello Sport, Луческу отметил двух полузащитников и одного защитника “горняков”. Он отметил, что именно эти игроки уже могут играть в ведущих лигах Европы.

Кто готов в составе “Шахтера” играть в топ-5 европейских лиг? Кроме Бондаренко, есть Судаков, 22-летний полузащитник, а еще – защитник Матвиенко,

– сказал Мирча Луческу.

Отметим, что в августе 2024 года румынский наставник возглавил национальную команду Румынии, подписав контракт на 2 года.