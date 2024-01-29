Ребров розкриває нові обличчя: дебютанти збірної України під керівництвом віцепрезидента УАФ

Вже у березні 2024-го року збірна України з футболу спробує кваліфікуватись у фінальну частину Євро-2024. Сергій Ребров також привів у нинішню національну команду чимало дебютантів.

У червні 2023-го Сергій Ребров очолив збірну України з футболу. 24 Канал пригадав тих, хто дебютував за національну команду саме за каденції Сергія Станіславовича.

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"Чорний кіт" Назарій Русин

Свої виступи за українські збірні Назарій розпочав ще у 2015-му році. 21 березня того року футболіст дебютував у складі національної команди U-17 на юнацькому чемпіонаті Європи проти Італії. Тоді поєдинок закінчився мінімальною перемогою суперників (0:1).



Назарій Русин / Фото УАФ

Також залучався до матчів U-18, U-19, U-21. У 2023-му році Сергієм Ребровим було прийнято рішення викликати до головної команди Русина. Причиною дебютного запрошення стала термінова потреба замінити Романа Яремчука, який тоді отримав травму. Проте нападника так і не випустили на поле.

У жовтні того ж року Назарія знову довикликали у головну команду країни замість травмованого капітана Андрія Ярмоленка. Але футболіст знову не отримав ні хвилини ігрової практики від Реброва.

Переїзд до Англії

У 25 років Назарій переїхав до Англії, адже підписав контракт до 2027 року із Сандерлендом, що виступає у другому дивізіоні. Також в опції є пролонгація співпраці ще на рік.

Переїзд, за словами хлопця, видався важким. На це впливали різні фактори, як ось іноземна мова чи лівосторонній рух. Також Русин в одному зі своїх інтерв’ю розповів про своє забезпечення та допомогу від клубу: "Клуб виділив кошти на переїзд та надали людей, які можуть допомогти знайти машину. Проте щодо фінансів – машину купив за власні кошти і будинок утримуватиму за свої ж гроші".

Від моменту переходу провів за "чорних котів" 14 матчів, у яких забив гол та віддав асист.

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"Гірник" Єгор Назарина

26-річний півзахисник Шахтаря, який розпочинав своє становлення у футболі в академії київського Динамо. Тоді перебрався до Дніпра, де пограв за різні команди, та вже у 2019-му доєднався до дорослої команди дніпрян.



Єгор Назарина / Фото УАФ

Пограв в оренді у львівських Карпатах. Також має за своєю спиною досвід виступів за кордоном. Свого часу був футболістом бельгійського Антверпена. Влітку 2020-го повернувся до України, де підписав контракт із Зорею Луганськ.

Із вересня 2022-го є гравцем донецького Шахтаря, за який вже відіграв 40 матчів (3 голи та 1 результативна передача). У минулому сезоні-2022/2023 разом із "гірниками" став чемпіоном України.

Має чинний контракт із Шахтарем до кінця червня 2027-го року.

У вересні 2023-го дебютував за збірну України у матчі кваліфікації ЧЄ проти Англії. Однак провів на полі лише одну хвилину. У своєму другому поєдинку за синьо-жовту команду відіграв 23 хвилини (проти Мальти).

Максим Таловєров

Сергій Реброва викликав захисника на матч відбору на Євро-2024 проти Італії. Однак на поле у синьо-жовтій футболці Таловєров вийшов лише у таємному поєдинку проти польської Лехії (2:0).



Максим Таловєров проти Михайла Мудрика / Фото УАФ

Перед тим Максим був капітаном та одним із лідерів молодіжної збірної України (21 поєдинок).

Свою футбольну кар'єру вже 23-річний гравець розпочинав у структурі Шахтаря, Арсенала Київ та донецького Олімпіка.

Взимку 2019-го поїхав будувати кар'єру у Чехію. У лютому 2023-го українця орендував австрійський ЛАСК, а згодом продовжив орендну угоду. Вкінці поточного сезону-2023/2024 може повернутись до празької Славії, якій належить його контракт (до кінця 2026-го) Однак у ЛАСКа є опція викупу угоди футболіста.

У цьому сезоні-2023/2024 провів 20 матчів, у яких забив гол.

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Динамівець Владислав Дубінчак

Разом із Таловєровим дебютний виклик у збірну Реброва отримав фланговий захисник київського Динамо Владислав Дубінчак. До цього оборонець пограв за різні вікові збірні України.



Олександр Сваток та Владислав Дубінчак (праворуч) / Фото УАФ

Із січня 2022-го року Дубінчак регулярно виступає за Динамо, вихованцем якого він є. У цьому сезоні Владислав взяв участь у 19-ти матчах в усіх турнірах (3 асисти). Загалом у біло-синій футболці першої команди киян провів вже 47 поєдинків.

У своїй кар'єрі пограв в оренді за Дніпро-1, київський Арсенал та львівські Карпати (із липня 2019-го по кінець червня 2020-го).

Має угоду з Динамо, яка спливає вкінці червня 2025-го року.

"Стіна" в обороні дніпрян – Олександр Сваток

Свій шлях у збірних гравець розпочав із 2012 року. Спершу Олександр грав за U-18, а потім за U-19 та U-21, де був капітаном команди.

До головної команди футболіст потрапив у 2023-му році. Захисника Дніпра-1 перевели із резервного списку до основного. Дебютував за "синьо-жовтих" 26 березня у грі проти Англії, у якій команда Реброва програла на виїзді "трьом левам" 2:0. У тому матчі Сваток відіграв усі 90 хвилин.

Загалом провів за головну команду країни вже 5 поєдинків, у яких поки що ще не відзначався результативними діями.

Переїзд із Кам’янського до Дніпра

Безумовно, знаковою подією у кар’єрі Сватка вважається цей переїзд. Його Олександр характеризує не важким, а навпаки, цікавим. Таким же, як і видався перший матч за команду Дніпро-1: "Це був матч Ліги Європи та він нічого не вирішував. Мені за 2 дні до гри сказали бути готовим, а я навіть до цього не мав тренувань з основною командою. Я був здивований, це було неочікувано".



Олександр Сваток / Фото УАФ

У 2014-му вперше переїхав із структури Дніпра до луцької Волині, але лише на правах оренди. Після повернення відіграв за дніпрян ще три роки та у 2017-му підписав контракт із луганською Зорею.

У лютому 2019-го спробував на смак хорватський футбол, ставши футболістом Хайдука. У Хорватії Олександр, який грає на позиції центрбека, провів 19 матчів (5 жовтих карток).

Але вже у січні 2020-го повернувся до України, де уклав угоду із Дніпром-1 (до кінця 2025-го року).

Коли зіграє збірна України

Вже 21 березня збірна Реброва зіграє у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. В одному із інтерв'ю головний тренер "синьо-жовтих" анонсував появу нових футболістів у національній команді. Тому не виключено, що вже навесні прихильники збірної України побачать нові обличчя.

. У 2021 році у відборі на ЧС українці з боснійцями зіграли у Львові. Матч завершився нічиєю (1:1). На виїзді збірна під керівництвом ще Олександра Петракова, який нині очолює Вірменію, перемогла з рахунком (0:2).

У випадку перемоги України зіграє у фіналі плей-оф (26 березня) проти переможця матчу Ізраїль – Ісландія, який теж відбудеться 21 березня. Підопічні Реброва будуть господарями поєдинку.