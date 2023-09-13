Прокидається із думкою про бій: хорватський боксер закликав Усика дотримуватися правил

Олександр Усик насолоджується часом із родиною та поки що не думає про бокс. Однак його потенційні суперники ніяк не можуть зупинитися та перестати кликати українського чемпіона світу у ринг.

У ніч із 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Український боксер джебом у голову нокаутував у дев’ятому раунді британця Даніеля Дюбуа.

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Хргович готовий битися з Усиком

Того ж місяця свою перемогу здобув і Філіп Хргович, він здолав Демсі Маккіна та став обов'язковим претендентом на титул IBF у надважкій вазі.

Хорватський боксер прокоментував можливий бій проти українського чемпіона Олександра Усика та закликав його вийти у ринг, щоб визначити сильнішого.

Я не можу розслабитися у відпустці, оскільки знаю, що я наступний у черзі. Я думаю про це щодня. У Ф’юрі призначено бій проти Нганну, він недоступний, тому Усик повинен побитися з обов’язковим претендентом, і я наступний у черзі. Я давним-давно заслужив на цей шанс, я довго чекаю, тому я готовий битися. Вони повинні дотримуватись правил, і в наступному бою Усик повинен побитися зі мною,

– сказав Хргович.

Раніше повідомлялося, що саудівський промоутер зустрівся з Усиком та Ф'юрі та заінтригував хорошими новинами, тому, можливо, хорватському претенденту все ж таки доведеться почекати свого шансу.

. 31-річний Філіп Хргович на професійному рівні провів 16 поєдинків, здобувши усі перемоги, 13 з яких нокаутом. На рахунку Усика також 100-відсотковий показник – 21 перемога (14 нокаутом).