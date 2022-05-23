Хотів би привезти трофей в Україну, – Зінченко зі сльозами на очах про чемпіонство в АПЛ
Джерело:Sky Sports
Олександр Зінченко здобув свій четвертий трофей в АПЛ. Український легіонер Манчестер Сіті прокоментував тріумф в Англії, який присвятив рідній країні.
Зінченко: Я дуже гордий бути українцем
Лише вольова перемога над Астон Віллою в останньому турі принесли Манчестер Сіті чемпіонський трофей в АПЛ. Підопічні Пепа Гвардіоли створили шалений камбек із 0:2 та стали чемпіонами.
Варто побачити Зінченко заплакав під час святкування чемпіонства в АПЛ із прапором України: щемливе відео
Після поєдинку Олександр Зінченко прокоментував своє четверте чемпіонство у футболці "містян" та присвятив його рідній Україні. Футболіст зазначив, що переживає у цей момент незабутні емоції, коли паралельно у твоїй країні відбувається війна проти Росії.Цікаво! У грі проти Астон Вілли Зінченко з'явився на футбольному полі по перерві та взяв безпосередню участь у другому голі "містян". Олександр зробив асист на Родрі.
Зінченко запевнив, що гордий бути українцем та одного разу хотів би привезти кубок АПЛ в Україну, адже українці заслуговують побачити трофей наживо.
Це незабутні емоції для мене, для всіх українців, які зараз голодують, виживають у моїй країні через російську агресію. Я дуже гордий бути українцем, і я хотів би якось привезти цей трофей в Україну, для всіх українців, бо вони цього заслуговують,
– сказав легіонер англійського клубу.
"Чесно, я помер би за цих людей, за їх підтримку"
Також в інтерв'ю Олександр відзначив підтримку своїх партнерів по команді, за яких він готовий віддати життя. Футболісти Сіті сильно підтримали Зінченка у момент початку війни та допомагають до нині.
"Це означає для мене все. Чесно, я помер би за цих людей, за їх підтримку, адже те, що вони дали мені, як вони допомогли мені в цей період, найважчий період у моєму житті, я так це ціную, і ніколи не забуду, ніколи в житті. Чесно кажучи, в якийсь момент на початку цього всього я навіть не особливо думав про футбол. Тому що неможливо не думати про те, що відбувається в моїй країні водночас, але завдяки всій тій підтримці, яку мені надавали і раніше, і в цей період, я радий, що нам це вдалося", – розповів українець.
Зінченко сподівається, що клуб продовжить здобувати звитягу у майбутньому, адже він цього заслуговує.
Відео коментаря Зінченка
Відзначимо, що святкування Зінченка було піком зворушливості. Олександр підійшов до фанатської трибуни з кубком, який згодом огорнув синьо-жовтим прапором. Сам футболіст дав волю емоціям, а уболівальники влаштували овації.
Інші гравці МанСіті підійшли до українця, щоб підтримати та заспокоїти футболіста. Ось таку потужну підтримку має Україні від Великої Британії.
Виступ Зінченка у сезоні-2021/2022
- У сезоні, що минув Зінченко провів у футболці МанСіті 28 матчів в усіх турнірах. За зіграний час відзначився п'ятьма гольовими передачами.
- Його угода з "містянами" розрахована до кінця червня 2024 року.
- Цей трофей для Зінченка є ювілейним у складі англійського клубу – 10-м.
- На жаль, МанСіті зупинився на стадії півфіналу Ліги чемпіонів, програвши мадридському Реалу за підсумками двох матчів – 6:5.