Хотілося, щоб цей матч пошвидше закінчився, – Трубін пригадав свій дебют в Лізі чемпіонів

Анатолій Трубін доволі неочікувано виграв конкуренцію за місце основного голкіпера в донецькому Шахтарі. А разом з ним прийшло і запрошення до національної збірної України. Воротар поділився спогадами про свої дебютні матчі в Лізі чемпіонів та за збірну.

Дебютував в основній команді Шахтаря в офіційному матчі Трубін ще у травні 2019 року, коли йому було лише 17 років. Тоді він зіграв весь матч проти Маріуполя. Наступного офіційного матчу довелося чекати ще довго. Лише після зимової перерви на початку 2020 року його знову поставили у воротах в офіційному матчі. Але в єврокубках далі стояв Андрій Пятов.

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Та вже 21 жовтня 2020 року дійшла черга і до єврокубків. Трубін вийшов у старті на матч Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу на виїзді. В цьому матчі Шахтар в першому таймі забив тричі. Правда у другому таймі команда двічі пропустила, але зуміли перемогти.

Чесно, коли 3:0 було, було страшно. Я вже хотів, щоб швидше цей матч закінчився. Ще дуже хотілося у дебютному матчі не пропустити,

– розповів Трубін.

До збірної України Трубін отримав виклик на перші матчі відбору на чемпіонат світу 2022 у березні 2021 року. Матчі проти Франції та Фінляндії він провів у запасі, вийшовши в старті на матч проти Казахстану. Ця гра закінчилася внічию 1:1. У ворота Трубіна забив Серікзан Мужиков.

"Тут навпаки, хотілося, щоб час не закінчувався, поки другий не заб'ємо", – зізнався воротар.

Сам гол Мужикова він передивився лише один раз.

"Я потім в огляді просто подивився один раз і все. Ну там був хороший удар, що там переглядати? Може я міг би якусь мінімальну дію зробити, але він там дуже добре пробив. Я ніби й позицію правильну обрав, але удар був хороший", – розповів Трубін.