Без надії сподівається: Хосеп Гварідола розповів про свою заповітну мрію

Головний теренер Манчестер Сіті Хосеп Гварідола поділився своїми паланми на майбутнє, які він надіється втілити в життя. Також коуч пояснив, чому продовжив контракт з "блакитними".

Хосеп Гвардіола не досяг єдиної вершини з Манчестер Сіті – перемога у Лізі Чемпіонів. Іспанський тренер визнав, що це і стало причиною перепідписання контракту з "містянами", який він продовжив у листопаді.

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Гвардіола розповів, що його робота у клубі націлена на перемогу у різних напрямках. Та от тріум у Лізі Чемпіонів – його основна мета:

"Не можу сказати, що думаю лише про Лігу чемпіонів, але визнаю, що хочу виграти ЛЧ з Манчестер Сіті. І рано чи пізно, але команда виграє цей трофей. Безперечно, мій період у команді без перемоги у Лізі чемпіонів не можна буде назвати повним. І це одна з причин, чому я продовжив контракт", — сказав Гвардіола.

Шлях Гвардіоли та Манчестер Сіті в ЛЧ

Хосеп Гвардіола керує Манчестер Сіті з сезону 2016 – 2017, але до цього часу перемога у Лізі Чемпіонів з англійським клубом непокорена вершина для коуча.

У дебютному сезоні 2016-2017 Манчестер Сіті в 1/8 фіналу поступився майбутній сенсації тієї ЛЧ Монако, яке змогло дібратись півфіналу. "Містяни" здолали французів у першій грі (5:3), але у наступному матчі на них чекала поразка (3:1).

У сезоні 2017-2018 підопічним Гварідоли вдалось досягнути вищого результату – чвертьфіналу ЛЧ. Але на тій стадії на них чекав складний суперник, у лиці майбутнього фіналіста, Ліверпуль. "Блакитні" двічі поступились "мерсисайдцям" з рахунками 3:0 та 2:1.

Сезон 2018-2019. Знову чвертьфінал, знову співвітчизники і знову розчарування. Цього разу Манчестер Сіті не змогло пройти Тотенхем. Команда Гварідоли у першому поєдинку поступилась з рахунком 1:0, а от на виїзді на "містян" чекав тріумф (4:3). Цього виявилось недостатньо через правило голу на виїзді. Манчестер від вильоту у чвертьфіналі міг врятувати гол Стерлінга на останніх хвилинах матчу, але той не був зарахований через нововедення того часу VAR.

Чвертьфінал для Манчестер Сіті здавався не проходимим етапом. У сезоні 2019-2020 "містяни" знову вилетіли на цій стадії. Тоді команди через пандемію коронавірусу грали тільки один стиковий матч. У ньому підопічні Гвардіоли й поступились французькому Ліону з рахунком 3:1.

У сезоні 2020-2021 Манчестер Сіті таки досягнув фіналу. Але команда таки не змогла успішно завершити ту ЛЧ. "Блакитні" у фінальному матчі поступились лондонському Челсі з рахунком 1:0. Після матчу весь світ міг споглядати сумну картину – сльози Олександра Зінченка, який у тому матчу грав зі стартових хвилин.

У сезоні 2021-2022 команда Гваріоли свої виступи призупинила на стадії півфналу. "Містяни" поступились майбутньому тріумфатору тієї ЛЧ Реал Мадриду. "Блакитні" на останніх хвилинах втратили перевагу над суперником, а той матч зробив свій внесок у перемогу Каріма Бенземи в нагороді Золотий М'яч.

У цьогорічному сезоні 2022-2023 Манчестер Сіті у 1/8 зустрінеться з німецьким РБ Лейпцигом. Можливо, час для тріумфу Гвардіоли з "містянами" уже нарешті настав.