Хосеп Гвардиола не достиг единственной вершины из Манчестер Сити – победа в Лиге Чемпионов. Испанский тренер признал, что это и послужило причиной переподписания контракта с "горожанами", который он продлил в ноябре.

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Гвардиола рассказал, что его работа в клубе нацелена на победу в разных направлениях. Но вот триум в Лиге Чемпионов – его основная цель:

"Не могу сказать, что думаю только о Лиге чемпионов, но признаю, что хочу выиграть ЛЧ из Манчестер Сити. И рано или поздно, но команда выиграет этот трофей. Безусловно, мой период в команде без победы в Лиге чемпионов нельзя будет назвать полным" . И это одна из причин, почему я продлил контракт", — сказал Гвардиола.

Путь Гвардиолы и Манчестер Сити в ЛЧ

Хосеп Гвардиола руководит Манчестер Сити с сезона 2016-2017, но до сих пор победа в Лиге Чемпионов с английским клубом непокоренная вершина для коуча.

В дебютном сезоне 2016-2017 Манчестер Сити в 1/8 финала уступил будущей сенсации той ЛЧ Монако, которая смогла добраться до полуфинала. "Городяне" одолели французов в первой игре (5:3), но в следующем матче их ждало поражение (3:1).

В сезоне 2017-2018 подопечным Гваридолы удалось достичь высшего результата – четвертьфинала ЛЧ. Но на той стадии их ждал сложный соперник, в лице будущего финалиста, Ливерпуль. "Голубые" дважды уступили "мерсисайдцам" со счетами 3:0 и 2:1.

Сезон 2018–2019. Снова четвертьфинал, снова соотечественники и снова разочарование. На этот раз Манчестер Сити не смог пройти Тотенхэм. Команда Гваридолы в первом поединке уступила со счетом 1:0, а вот на выезде "горожанам" ожидал триумф (4:3). Этого оказалось недостаточно из-за правила гола на выезде. Манчестер от вылета в четвертьфинале мог спасти гол Стерлинга на последних минутах матча, но тот не был засчитан из-за нововведения того времени VAR.

Четвертьфинал для Манчестер Сити казался непроходимым этапом. В сезоне 2019-2020 "горожане" снова вылетели на этой стадии. Тогда команды из-за пандемии коронавируса играли только один стыковой матч. В нем подопечные Гвардиолы и уступили французскому Лиону со счетом 3:1.

В сезоне 2020-2021 Манчестер Сити таки достиг финала. Но команда таки не смогла успешно завершить эту ЛЧ. "Голубые" в финальном матче уступили лондонскому Челси со счетом 1:0. После матча весь мир мог созерцать грустную картину – слезы Александра Зинченко, игравшего в том матче со стартовых минут.

В сезоне 2021-2022 команда Гвариолы свои выступления приостановила на стадии полуфнала. "Городяне" уступили будущему триумфатору той ЛЧ Реал Мадриду. "Голубые" на последних минутах потеряли преимущество над соперником, а тот матч внес свой вклад в победу Карима Бенземы в награде Золотой Мяч.

В сезоне 2022-2023 Манчестер Сити в 1/8 встретится с немецким РБ Лейпцигом. Возможно, время для триумфа Гвардиолы с "горожанами" уже наконец пришло.