Тренерське плече підтримки: Гвардіола звернувся до Челсі з порадою щодо Поттера
Джерело:SkySports
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вирішив підтримати свого колегу з Челсі. "Аристократи" ж мають свій план на Грема Поттера.
Справи Поттера у Челсі йдуть не гладко. Гвардіола вирішив підтримати Грема, після поразки Челсі від Манчестер Сіті у Кубку Англії (4:0). Іспанський коуч закликав лондонський клуб не робити поспішних висновків.
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Гвардіола у пораді згадав свій ключ до успіху в Барселоні та зазначив, що успіх приходить з часом.
Я порадив би власнику «Челсі» дати тренеру час. Я розумію, що у великих клубах результат завжди дуже важливий, але дайте Грему час. Всім наставникам потрібен час, а у Брайтоні він проробив неймовірну роботу. У Барселоні я мав Ліонеля Мессі, тому мені не потрібні були два сезони для втілення своїх ідей. Але це через Мессі,
– сказав Гвардіола.
Плани Челсі на Поттера
- "Аристократи" не планують звільняти свого головного тренера, після низки невдалих результатів. Челсі наразі йде на 10-ому місці в АПЛ.
- Ще перед своїм призначенням на пост головного тренера, Поттер висловив сподівання, що його не звільнять після невдач в АПЛ та ЛЧ.
- Власники Челсі вважають, що Поттер обмежений успадкованою командою, травмами та перервою на ЧС-2022. Грема вважають правильним тренером для довгострокового проєкту, який будують "аристократи".
- Поттеру планують дати більше часу та ресурсів для реалізації планів.