Тренерське плече підтримки: Гвардіола звернувся до Челсі з порадою щодо Поттера

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вирішив підтримати свого колегу з Челсі. "Аристократи" ж мають свій план на Грема Поттера.

Справи Поттера у Челсі йдуть не гладко. Гвардіола вирішив підтримати Грема, після поразки Челсі від Манчестер Сіті у Кубку Англії (4:0). Іспанський коуч закликав лондонський клуб не робити поспішних висновків.

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Гвардіола у пораді згадав свій ключ до успіху в Барселоні та зазначив, що успіх приходить з часом.

Я порадив би власнику «Челсі» дати тренеру час. Я розумію, що у великих клубах результат завжди дуже важливий, але дайте Грему час. Всім наставникам потрібен час, а у Брайтоні він проробив неймовірну роботу. У Барселоні я мав Ліонеля Мессі, тому мені не потрібні були два сезони для втілення своїх ідей. Але це через Мессі,

– сказав Гвардіола.

Плани Челсі на Поттера