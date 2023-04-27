Ми все ще на 2-му місці, – Гвардіола радить не робити завчасних висновків щодо чемпіона АПЛ

Хосеп Гвардіола поділився думками щодо того, хто підійме над своєю головою трофей АПЛ. Іспанський фахівець не хоче "гнати коней".

Манчестер Сіті здолав лондонський Арсенал (4:1) у "битві за чемпіонство" Англійської Прем'єр-ліги. Проте "містянам" ще прийдеться докласти зусиль, аби вирватись на верхівку чемпіонату.

Варте уваги З іншої планети: Голанд за 7 матчів до кінця встановив рекорд за голами у сезоні АПЛ

Вкрали ініціативу

Головний тренер Манчестер Сіті зазначив, що доля чемпіонства в Англії перейшла з рук "канонірів" до рук "блакитних". Підопічні Гвардіоли не мають права на помилку, оскільки навіть у нинішній "виграшній" ситуації містяни все ще не на першому місці турнірної таблиці. Хосеп надіється на своїх досвідчених гравців, які жадають перемагати, а як відомо, таку якість іспанський наставник і найбільше цінує у футболістах.

Ми не можемо втрачати концентрацію. Тепер усе в наших руках. Наступні три гри визначать, чи зможемо зробити те, що хочемо. Реальність така, що ми все ще позаду Арсенала. Нам буде нелегко, але гра за грою, і ми бачимо, що відбувається. Коли все в наших руках – ми маємо використовувати це. Досвід гравців, які знають, що потрібно для перемоги на останніх етапах сезону, виявиться вирішальним. Гравці знають, що ціль близька, і нам потрібно перемагати, щоб продовжувати боротьбу. Немає іншого вибору. Футболісти показали, що виходять на кожен матч, намагаючись перемогти,

– зазначив Гвардіола.

Нагадаємо, що наразі Арсенал знаходиться на першому місці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 75 очок, зігравши 33 матчі. Не дивлячись на те, що Манчестер Сіті все ще перебуває на другій сходинці чемпіонату, оскільки у 73 бала в активі, у "містян" все ще є два матчі в запасі. Все через те, що "блакитні" провели 31 зустріч у чемпіонату, тому в разі перемоги у тих двох поєдинках, МанСіті буде мати в активі 79 очок, випереджаючи Арсенал на 4 бали.

З ким ще у сезоні мають зіграти "містяни"