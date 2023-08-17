Містер в ауті: Гвардіола обігнав Луческу за кількістю трофеїв і дихає у спину легенді Манчестера

Хосеп Гварідола продовжує бити світові рекорди. Іспанський наставник засмутив румунського коуча.

Хосеп Гвардіола став другим найтитулованішим тренером у світі. Аби вийти на першу сходинку п'єдесталу пошани, доведеться ще добряче попрацювати.

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Стрімголов до висот

Манчестер Сіті здобув непросту перемогу у поєдинку за Суперкубок УЄФА, здолавши у серії післяматчевих пенальті іспанську Севілью (1:1 в основний час), що принесло "блакитним" перший трофей у такому роді. Завдяки звитязі у даному фіналу Хосеп Гвардіола зміг встановити унікальне досягнення – іспанець став першим тренером, котрий вигравав Суперкубок УЄФА із трьома різними колективами (раніше роби подібне із Барселоною та Баварією).

Та от це не єдина нова вершина, яка підкорилась Гвардіолі після перемоги над Севільєю. Престижний трофей став для Хосепа 36-им у його кар'єрі, а це означає. що він вийшов на другу сходину серед найтитулованіших наставників у історії. Перед доленосним Суперкубком іспанець перебував у рівних умовах із Мірчею Луческу (в обох було по 35 різного роду кубків).

Тепер ж іспанець обскакав румуна, попонивши свою колекцію нагород до 36 екземплярів. Цікаво, що у Луческу така кількість трофеїв назбиралась за 42 роки кар'єри, а Хосеп переверши його за 15 років, проведених на лаві запасних. Попереду Гвардіоли залишається тільки один тренер, якому вдалося завоювати більше трофеїв, а саме ще одна манкуніанська легенда сер Алекс Фергюсон, у якого 49 титулів (за 39 років кар'єри).

Топ-6 найтитулованіших тренерів у історії

Алекс Фергюсон (Абердін, Манчестер Юнайтед) – 49

Хосеп Гвардіола (Барселона, Баварія, Манчестер Сіті) – 36

Мірча Луческу (Динамо Бухарест, Рапід, Галатасарай, Бешикташ, Шахтар, Зеніт, Динамо Київ) – 35

Валерій Лобановський (Динамо Київ) – 28

Джок Штейн (Данфермлін Атлетік, Селтік) та Жозе Моурінью (Порту, Челсі, Інтер, Реал, МЮ, Рома) – по 26

Хосеп свого часу вигравав чемпіонат Іспанії (3), Кубок Іспанії (2), Суперкубок Іспанії (3), чемпіонат Німеччини (3), Кубок Німеччини (2), Кубок Ліги (Англія, 4), чемпіонат Англії (5), Кубок Англії (2), Суперкубок Англії (2), Ліга чемпіонів (4), Суперкубок УЄФА (4), клубний чемпіонат світу (3).