В основний час Манчестер Сіті та Севілья не змогли визначити переможця, то ж усе вирішувалося в серії пенальті. Перші 9 ударів команди реалізували, а в найвідповідальнійгий момент помилився Неманья Гудель, завдяки чому переможці Ліги чемпіонів здобули перший трофей у сезоні.
До теми Серія пенальті проти Севільї: Манчестер Сіті став переможцем Суперкубка УЄФА – відео
Унікальне досягнення іспанського тренера
Окрім командного успіху, Пеп Гвардіола цей вечір запам'ятає й через унікальний індивідуальний успіх, Іспанець став першим тренером, якому вдалося виграти Суперкубок УЄФА з трьома різними командами.
До цього Пеп брав трофей з Барселоною (в 2009 та 2011 роках в матчах проти Шахтаря та Порту відповідно), а з Баварією у 2013 році переграв Челсі.
До цього іспанець ділив перше місце з іншими легендами тренерського цеху. З двома командами вигравали Суперкубок УЄФА: Карло Анчелотті з Міланом (2003 та 2007 роки) та Реалом (2014 та 2022), Алекс Фергюсон з Абердіном (1983) та Манчестер Юнайтед (1991), а також Луї ван Гал, який тріумфував із Аяксом (1995) та Барселоною (1997).
Тренерські досягнення Гвардіоли
- Іспанець є другим тренером в історії за кількістю виграних трофеїв після Алекса Фергюсона.
- На його рахунку 36 трофеїв, серед яких 3 перемоги в Лізі чемпіонів.
- Єдиний тренер в історії, який робив требл із 2 різними командами (Барселона та Манчестер Сіті).
- Тепер ще й єдиний, хто вигравав Суперкубок УЄФА з 3 різними клубами.