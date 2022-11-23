Без переможця та голів: Хорватія не зуміла обіграти Марокко в першому матчі ЧС-2022

Збірна Хорватії стартувала на чемпіонаті світу 2022 з нічиї проти Марокко. Команди в матчі 23 листопада не зуміли забити голи у ворота суперника.

Марокко – Хорватія 0:0

Збірні Марокко та Хорватії провели доволі обережний перший тайм. Хоча боротьби зі сторони хорватів було чимало. Африканська збірна на це відповідала своїми небезпечними випадками. Але от ці моменти не призводили до прицільних ударів по воротах.

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І навіть коли Марокко отримав право на небезпечний штрафний, то м'яч влучив у стінку з гравців після удару Зієша.

Тож лише кінцівка першого тайму стала "вибуховою", коли хорвати щонайменше двічі могли забивати. Перший раз після прострілу з флангу Влашич в дотик відправив м'яч у ворота. Але голкіпер Боно зумів відбити м'яч. Після цього він влучив в руку Амрабату, але арбітр одразу показав, що призначати за таке пенальті не буде.

Після цього небезпечно пробивав Модріч. Але м'яч після його удару пролетів над перекладиною воріт.

До слова! Модрич після виходу в цьому матчі став одним з гравців, який зіграв на чемпіонатах світу у трьох десятиліттях. Він дебютував у 2006 році. Після цього зіграв у 2014 та 2018 році, коли Хорватія стала срібним призером. І от вийшов на поле у 2022 році.

Демонструвати свої воротарські здібності голкіперу хорватів Ліваковичу довелося у другому таймі, коли небезпечно головою у падінні пробивав Мазраві.

Матч продовжувався в темпі, коли кожна з команд очікувала помилки суперника. Та більшість атак захлиналися ще до того, як в команд виникала можливість для удару.

Матч так і закінчився без забитих голів. Це третя безгольова нічия на ЧС-2022. Перед тим з таким же результатом зіграли Данія проти Тунісу та Мексика проти Польщі.

Відеоогляд матчу Марокко – Хорватія