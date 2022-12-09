Божевільний характер: форвард Динамо врятував Хорватію у матчі ЧС-2022 з Бразилією – відео голу

Команда Златко Даліча була в кроці від вильоту з Мундіалю. Перевести поєдинок в серію пенальті допоміг Бруно Петкович, який вийшов на заміну.

У першому ж матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2022 прогреміла гучна сенсація. Хорватія змогла пройти у серії пенальті Бразилію, яку називали головним фаворитом Мундіаля, пише 24 канал.

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Команда Златко Даліча змогла перевести поєдинок в екстратайми, де пропустила від Неймара на 105 хвилині. Втім "картаті" не здались і кинулись відігруватись.

Свого досяг Бруно Петкович, який з'явився на полі перед закінченням основного часу. Героями епізоду на 117 хвилині став дует з Динамо Загреб. Оршич пробіг по флангу і пасом знайшов в центрі Петковича.

Відео голу Петковича:

Форвард хитнув Маркіньоса і рикошетом від нього вразив ворота Аліссона. Цей м'яч дозволив "картатим" перевести поєдинок у серію пенальті, де вони вже переграли суперника завдяки двом сейвам Ліваковича.

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Таким чином Хорватія втретє в історії вийшла в 1/2 фіналу чемпіонату світу. Там підопічні Даліча зіграють з Нідерландами або Аргентиною. Гра пройде у вівторок, 13 грудня.