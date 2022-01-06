Хороший знак для Луніна: Анчелотті оцінив гру українця за Реал

Українець Андрій Лунін провів перший офіційний матч за Реал у сезоні-2021/2022. Голкіпер провів повний матч у Кубку Іспанії проти Алькояно. Гру українця оцінив наставник мадридців Карло Анчелотті.

Анчелотті вказав на помилки Луніна

Андрію Луніну не вдалося зберегти свої ворота сухими, хоч Реал і переміг з рахунком 1:3. Анчелотті сподобалася гра українця на лінії воріт. Водночас "Папа Карло" звернув увагу на помилки воротаря.

Як це було Лунін зіграв перший матч за Реал в цьому сезоні: пропустив гол, але допоміг команді перемогти

Лунін дуже добре зіграв на лінії, упевнено. Були деякі помилки під час гри ногами, але мені подобається воротар, який залишається на лінії. Гру ногами можемо покращити,

– сказав Анчелотті.

Наставник Реала погодився, що Лунін може прогресувати, якщо гратиме більше. Він зазначив, що може проводити ротацію голкіперів не тільки в кубкових матчах, але й чемпіонаті Іспанії.

Основним воротарем Реала є бельгієць Тібо Куртуа.

"Звичайно, він може стати кращим, якщо гратиме. Це абсолютно нормально. Я не говорив, що у Кубку Іспанії гратиме лише Лунін, як і не казав, що Куртуа зіграє у всіх матчах Ла Ліги", – резюмував Анчелотті.

Андрій Лунін став гравцем Реала влітку 2018 року. Українець виступав в оренді за Леганес, Реал Вальядолід та Реал Ов'єдо.

У складі Реала 22-річний українець зіграв тільки двічі. 20-го лютого 2021 року він дебютував за "вершкових" поразкою у матчі проти Алькояно (2:1).