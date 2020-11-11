Уряд прийняв рішення запровадити загальнонаціональний карантин. Обмеження, які в ньому передбачені, вплинуть і на проведення футбольних матчів.

Нові карантинні обмеження, так званий "карантин вихідного дня", почне діяти з 14 листопада.

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Однак на проведення футбольних матчів воно не вплине. У цьому запевнив очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко. Ще до того було відомом, що УАФ спільно з УПЛ ведуть перемовини з Кабміном. Футбольні чиновники представили свої аргументи, щоб проведення матчів не підпадало під заборону. І їм таки вдалося.

Однак футбольні матчі в Україні відбуватимуться без глядачів.

"Натомість МОЗ дозволив проведення матчів чемпіонату навіть в тих населених пунктах, які раніше перебували в "червоній зоні". Це суттєво зменшить для багатьох клубів логістичне і фінансове навантаження", – заявив Андрій Павелко.

При цьому мова йде про матчі УПЛ, Першої та Другої ліг.

Варто додати, що раніше в Україні заборонили проведення футбольних матчів у тих містах, які потрапили до "червоної зони". Там матч між "Ворсклою" та "Шахтарем" перенесли з Полтави до Києва, а господарем полю став донецький клуб.

Перенесли й з Чернігова матч "Десни". Проти "Минаю" команді довелося грати в Києві.

У новому загальнонаціональному карантині поділ країни на зони відмінили.