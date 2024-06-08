Зашкварився на Батьківщині: гравець Оренбурга хотів побити жінку, яка спалила його з повіями
Джерело:En Cancha
Футболіст російського Оренбурга Хорді Томпсон оскандалився в рідній країні. Чилійський гравець ледь не побив матір своєї подруги.
Хорді Томпсон орендував житло у матері своєї подруги, Марії Хосефи Нуньєс. Суперечка розгорілася, коли жінка прийшла, щоб перевірити своє житло.
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Хотів напасти на матір подруги
Коли жінка прийшла до будинку, то застукала Томпсона з п'ятьма дівчатами легкої поведінки в ліжку.
Між футболістом і матір'ю Марії розгорілася суперечка, яка дуже швидко почала загостюватись. Томпсон замахнувся, щоб вдарити жінку, однак її врятував чоловік, який прийшов разом із нею.Відзначимо. Хорді Томпсон перейшов у російський футбольний клуб на правах оренди на початку 2024 року.
Наразі відомо, що Оренбург скористався правом викупу гравця і підписав з ним повноцінний контракт.