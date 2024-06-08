Хорди Томпсон арендовал жилье у матери своей подруги, Марии Хосефы Нуньес. Спор разгорелся, когда женщина пришла, чтобы проверить свое жилье.
Читайте также Разворачивается драма: провозглашенный Ингульцом тренер не подписывал контракт с клубом
Хотел напасть на мать подруги
Когда женщина пришла в дом, то застукала Томпсона с пятью девушками легкого поведения в постели.
Между футболистом и матерью Марии разгорелся спор, который очень быстро начал обостряться. Томпсон замахнулся, чтобы ударить женщину, однако ее спас муж, который пришел вместе с ней.
Известно, что Оренбург воспользовался правом выкупа игрока и подписал с ним полноценный контракт.