Хорди Томпсон арендовал жилье у матери своей подруги, Марии Хосефы Нуньес. Спор разгорелся, когда женщина пришла, чтобы проверить свое жилье.

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Хотел напасть на мать подруги

Когда женщина пришла в дом, то застукала Томпсона с пятью девушками легкого поведения в постели.

Между футболистом и матерью Марии разгорелся спор, который очень быстро начал обостряться. Томпсон замахнулся, чтобы ударить женщину, однако ее спас муж, который пришел вместе с ней.

Отметим. Хорди Томпсон перешел в российский футбольный клуб на правах аренды в начале 2024 года.

Известно, что Оренбург воспользовался правом выкупа игрока и подписал с ним полноценный контракт.