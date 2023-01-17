Україна розгромила шведів на Універсіаді-2023: "синьо-жовті" зберігають шанси на півфінал

Студентська збірна Україна здобула дебютну перемогу на хокейному турнірі Універсіади-2023. "Синьо-жовті" розтрощили команду Швеції, закинувши 12 шайб.

Україна – Швеція 12:2 (4:2, 3:0, 5:0)

Шайби: 1:0 – М. Сімчук, 02:50. 2:0 – Ружніков, 03:30. 3:0 – Бородай, 04:44. 4:0 – Целогородцев, 06:46. 4:1 – Ельгстам, 19:11. 4:2 – Е. Ларссон, 29:41. 5:2 – Кривошапкін, 30:10. 6:2 – Грабовецький, 32:13. 7:2 – Мазур, 32:59. 8:2 – М. Сімчук, 41:09. 9:2 – Целогородцев, 47:02. 10:2 – Мазур, 53:00. 11:2 – Ступак, 55:19. 12:2 – Григор’єв, 56:42

Підопічні Вадима Шахрайчука провели третій матч на Всесвітніх університетських іграх. Суперником наших хлопців була команда Швеції.

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Після двох поразок на старті турніру "синьо-жовті" не мали права на негативний результат. Очікувалося, що шведи стануть "міцним горішком" для українців. Проте гра підопічних Шахрайчука перевершила очікування.

Українці декласували шведів

Вже до сьомої хвилини першого періоду українська команда вела з рахунком 4:0. Проте втрата концентрації дозволила шведам скоротити розрив до двох шайб.

У подальшому збірна Україна діяла більш дисципліновано і закинула у ворота Швеції ще вісім шайб.

Таким чином, збірна України набрала чотири очки у трьох матчах. Така ж кількість балів у Латвії, якій українці поступилися в овертаймі у другому турі. Лідирують в групі А Канада (9 очок) і Чехія (7 очок). До півфіналу виходять по дві команди з груп А і Б.

У наступному турі українці зустрінуться з командою Японії. Гра відбудеться 19 січня о 03:00 за київським часом.