Украина – Швеция 12:2 (4:2, 3:0, 5:0)

Шайбы: 1:0 - М. Симчук, 2:50. 2:0 – Ружников, 03:30. 3:0 – Бородай, 04:44. 4:0 – Целогородцы, 06:46. 4:1 – Эльгстам, 19:11. 4:2 – Э. Ларссон, 29:41. 5:2 – Кривошапкин, 30:10. 6:2 - Грабовецкий, 32:13. 7:2 – Мазур, 32:59. 8:2 - М. Симчук, 41:09. 9:2 – Целогородцы, 47:02. 10:2 – Мазур, 53:00. 11:2 – Ступак, 55:19. 12:2 – Григорьев, 56:42

Подопечные Вадима Шахрайчука провели третий матч на Всемирных университетских играх. Соперником наших ребят была команда Швеции.

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После двух поражений на старте турнира "сине-желтые" не имели права на отрицательный результат. Ожидалось, что шведы станут "крепким орешком" для украинцев. Однако игра подопечных Шахрайчука превзошла ожидания.

Украинцы деклассировали шведов

Уже к седьмой минуте первого периода украинская команда вела со счетом 4:0. Однако потеря концентрации позволила шведам сократить разрыв до двух шайб.

В дальнейшем сборная Украины действовала более дисциплинированно и забросила в ворота Швеции еще восемь шайб.

Таким образом, сборная Украины набрала четыре очка в трех матчах. Такое же количество баллов у Латвии, которым украинцы уступили в овертайме во втором туре. Лидируют в группе А Канада (9 очков) и Чехия (7 очков). В полуфинал выходят по две команды из групп А и Б.

В следующем туре украинцы встретятся с командой Японии. Игра состоится 19 января в 03:00 по Киеву.

Достойно внимания! Сборная Украины во Всемирных университетских играх выступит в восьми дисциплинах. В соревнованиях примут участие 60 украинских атлетов. Зимняя Универсиада-2023 продлится до 22 января.