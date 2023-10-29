Жахлива смерть ексгравця НХЛ: хокеїсту під час матчу перерізали горло ковзаном – моторошне відео

Трагічним інцидентом завершився хокейний матч Кубка Великої Британії. Під час ігрового зіткнення смертельний удар в горло отримав гравець Ноттінгем Пантерз Адам Джонсон.

У суботу, 28 жовтня, відбувся хокейний матч Кубка виклику у Великій Британії між Шеффілд Стілерс і Ноттінгем Пантерз. В другому періоді поєдинку трапився моторошний інцидент.

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Лікарі не змогли врятувати життя Джонсона

На 35-й хвилині матчу форвард Ноттінгем Пантерз Адам Джонсон отримав смертельну травму. Під час ігрового зіткнення суперник вдарив ковзаном в шию Джонсона.

Поєдинок одразу був зупинений. За допомогою хокеїстів Адам спробував залишити майданчик. Проте через велику кровотечу втратив свідомість.

Матч одразу був зупинений, а глядачів попросили залишити стадіон. Багато присутніх були шоковані побаченою трагедією на льоду.

Джонсона доставили в реанімацію. На жаль, життя 29-річного хокеїста не змогли врятувати.

Адам, наш номер 47, був не лише видатним хокеїстом, але також відмінним товаришем по команді та неймовірною людиною, у якої все життя було попереду. Клуб дуже сумуватиме за ним і ніколи його не забуде,

– йдеться у повідомленні Ноттінгем Пантерз.

Обережно, відео 18+. Смертельний удар ковзаном у горло

Зазначимо, що американський хокеїст Адам Джонсон приєднався до Ноттінгем Пантерз у серпні 2023 року. До цього форвард грав за шведський Мальме та німецький Аугсбург. Протягом сезонів 2018/19 та 2019/20 зіграв 13 матчів в НХЛ за Піттсбург Пінгвінс.