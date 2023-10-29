В субботу, 28 октября, состоялся хоккейный матч Кубка вызова в Великобритании между Шеффилд Стиллерс и Ноттингем Пантерз. Во втором периоде поединка случился жуткий инцидент.

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Врачи не смогли спасти жизнь Джонсона

На 35-й минуте матча форвард Ноттингем Пантерз Адам Джонсон получил смертельную травму. Во время игрового столкновения соперник ударил коньком в шею Джонсона.

Поединок был остановлен. С помощью хоккеистов Адам попытался покинуть площадку. Однако из-за обширного кровотечения потерял сознание.

Матч сразу был остановлен, а зрителей попросили покинуть стадион. Многие собравшиеся были шокированы увиденной трагедией на льду.

Джонсон был доставлен в реанимацию. К сожалению, жизнь 29-летнего хоккеиста не смогли спасти.

Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но также отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди. Клуб будет очень скучать по нему и никогда его не забудет,

– говорится в сообщении Ноттингем Пантерз.

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Отметим, что американский хоккеист Адам Джонсон присоединился к Ноттингему Пантерз в августе 2023 года. До этого форвард играл за шведский Мальме и немецкий Аугсбург. В течение сезонов 2018/19 и 2019/20 сыграл 13 матчей в НХЛ за Питтсбург Пингвинс.