Хочу бути корисною для юних гімнасток: ексклюзив із призеркою Олімпіади Анною Різатдіновою

Бронзова призерка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро з художньої гімнастики Анна Різатдінова ексклюзивно розповіла про розвиток власної Академії, цілі на новий 2021-й рік та книгу "Мій роман зі спортом".

Джерело: 24 канал

У вересні Анна Різатдінова відкрила двері власної Академії художньої гімнастики у Києві. 27-річна дівчина переконана, що абсолютно кожна дитина повинна отримати шанс та спробувати свої сили у гімнастиці. А вже 17 грудня на світ народилась автобіографічна книга Анни про спортивний шлях гімнастки. Як зізнається спортсменка, її книга не просто так отримала таку назву. Її "роман" зі спортом тривав довгі 17 років.

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За словами Анни, Академія працює у складний для всіх період. Однак засновниця задоволена результатами діяльності під час пандемії. Зараз у групах є достатня кількість дітей, а їх досягнення не можуть не тішити. Уже були навіть перші онлайн-змагання і зараз юні гімнастки готуються до наступних. Різатдінова сподівається, що згодом майбутні чемпіонки покажуть свої вміння не лише онлайн.

Роботи дуже багато. До нас в Академію прийшли дітки різного рівня підготовки, від різних тренерів і з різних шкіл. Усіх треба зібрати воєдино і заново познайомити з художньою гімнастикою. Тому що хтось прийшов заляканий, хтось – у пригніченом стані, а хтось боявся посміхатися, бо до цього їм не дозволяли на тренуваннях. Різні історії,

– заявила Анна.

Призерка Олімпійських ігор радіє, що Академія прогресує. Дівчина зібрала навколо себе команду професіоналів, яка цілком і повністю віддається своїй справі. Для неї це не просто бізнес, а справа всього життя. Анна відверто зізналась, що навіть повернувшись ввечері додому, вона думає, що дівчаткам потрібно покращити, що змінити в програмі та яку музику обрати.

Декілька днів Анна взяла собі, щоб перевести подих та набратись сил для нових звершень у 2021 році. Спершу Різатдінова разом із сином Романчиком поїхала у Буковель, де вдосталь надихалася гірським повітрям, а опісля п’ять днів грілася на сонечку в ОАЕ.

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Цей відпочинок був немов ковток свіжого повітря для працьовитої Анни, яка протягом двох попередніх років не могла дозволити собі відпустку. Однак навіть під час відпочинку Різатдінова продовжувала думати про Академію. Міркувала, що покращити, яку музику для програм дівчаток обрати.

Для мене 2020-й був настільки насиченим на події, що у цьому році я би хотіла закріпити результати. Планую збільшувати чисельність учениць Академії та продовжувати працювати над їхніми вміннями, перекласти книгу "Мій роман зі спортом" англійською. І третє – створити сім’ю. Я виросла у велелюбній родині, тому це для мене найважливіше. І хоч метою це назвати важко, скоріше бажанням, цьогоріч я хочу, аби у мене з’явилася своя справжня сім’я,

– зізнається гордість України.

Шалена мотивація

Хто б міг подумати, що у житті гімнастки був період, коли не було що робити. Але, як би дивно не звучало, це для Анни набагато гірше. Дівчина звикла багато працювати. Постійні збори, змагання, відрядження – нормальне життя для спортсменки. Коли цього всього немає, у Різатдінової складається враження, наче вона стоїть на місці, не розвивається, а життя проходить повз.

Рада, що після "Танців з зірками" цей турборежим увімкнувся. Я черпаю мотивацію звідусіль. І, як представник спорту, хочу бути корисною молодому поколіню. Тож всіляко намагаюся розвивати спорт у нашій країні,

– сказала олімпійська призерка.

Дівчині складно виділити якийсь один найбільш цікавий підрозділ із власної книги. Але схиляється до того, що ним став би відрізок у виданні про "Ріо".

Це найзворушливіший та найемоційніший момент. Більшість пише, що плакали саме під час прочитання цієї частини. І це мене розчулює. Бо я всіма силами намагалася передати, якими зусилями нам обійшлася медаль Олімпіади,

– зізналась Анна.

Після публікації книга набула великого розголосу у спортивній спільноті. Автобіграфічна книга Різатдінової вже встигла поповнити полички не лише юних гімнасток, а й людей далеких від спорту.

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Це була лотерея, як і на "Танцях з зірками". З технічної сторони, я розуміла, що можу дійти до фіналу. Але водночас усвідомлювала, що спортсмени в нашій країні не настільки популярні і за них не будуть голосувати. Боялася піти ще в третьому ефірі, але сталося інакше. Так і з книгою. Хвилювалася, що перед Новим роком батьки юних гімнасток розкуплять їх у якості подарунків, і на цьому все. Але виявилося, що моєю книгою зацікавилися навіть далекі від спорту люди. Думаю, все тому, що я намагалася зробити її максимально зрозумілою та цікавою для всіх,

– підсумувала авторка книги.