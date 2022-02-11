За інформацією джерела, 33-річний поляк зацікавлений у продовженні кар'єри у мадридському Реалі.

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Зазначається, що Левандовський готовий погодитися на зниження зарплати у Іспанії.

Для Реала пріоритетом є трансфер Ерлінга Голанда з дортмундської Боруссії. Якщо переговори з 21-річним норвежцем остаточно проваляться, клуб може звернути увагу на Левандовського.

Що відомо про сезон Роберта Левандовського