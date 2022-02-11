За інформацією джерела, 33-річний поляк зацікавлений у продовженні кар'єри у мадридському Реалі.
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Зазначається, що Левандовський готовий погодитися на зниження зарплати у Іспанії.
Для Реала пріоритетом є трансфер Ерлінга Голанда з дортмундської Боруссії. Якщо переговори з 21-річним норвежцем остаточно проваляться, клуб може звернути увагу на Левандовського.
Що відомо про сезон Роберта Левандовського
- У поточному сезоні Роберт Левандовський провів 29 поєдинків у футболці мюнхенців, забивши 35 голів та здійснивши три результативні передачі.
- Зазначимо, що поточний контракт польського нападаючого з Баварією розрахований до літа 2023 року.
- 17 січня 2022 року він отримав нагороду найкращому футболісту 2021 року за версією ФІФА. Для нього це друга поспіль перемога в цій номінації. Однак в голосуванні за "Золотий м'яч" 2021 він став лише другим, програвши боротьбу аргентинцю Ліонелю Мессі.