Найкращий футболіст року

Форвард збірної Польщі та мюнхенської Баварії Роберт Левандовський визнаний найкращим гравцем 2021 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Церемонія нагородження відбулася у швейцарському Цюриху.

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За підсумками голосування другу сходинку посів гравець ПСЖ Ліонель Мессі, третім став єгипетський форвард Мохаммед Салах з Ліверпуля. Левандовскі вдруге поспіль став лауреатом у цій категорії за версією ФІФА.

У минулому році Левандовські побив рекорд Герда Мюллера за кількістю голів у Бундеслізі за один сезон. Форвард забив 41 гол у 29 матчах чемпіонату Німеччини. У поточному сезоні поляк здобув 27 голов у 34 матчах за Баварію на всіх турнірах.

Як розприділяли бали

Зверніть увагу! Переможців визначали шляхом голосування капітанів та головних тренерів збірних, а також запрошених експертів та фанатів.

У голосуванні тренерів першим став Левандовський, набравши 535 балів, Салах – 271, а Мессі – 254. Капітани теж віддали перевагу поляку (555). У Мессі 344 очки, у Салаха – 176.

Левандовський став першим і в голосуванні журналістів (589), а Мессі (409) випередив Салаха (184). А ось у голосуванні фанатів переміг аргентинець – у нього 708 206 голосів вболівальників. На другому місці Салах (528 245), третій – Левандовський (353 714).

За перемогу в кожній категорії гравцю давали 13 балів, другому місцю – 11, третьому – 9. Таким чином, Левандовський набрав 48 балів, Мессі – 44, а Салах – 39.

Інші нагороди

Також ФІФА вручила такі нагороди:

Найкращим тренером року визнано наставника Челсі Томаса Тухеля, який випередив Роберто Манчіні та Хосепа Гвардіолу у боротьбі за цю нагороду. У 2021 році Тухель разом із Челсі виграв Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

Півзахисниця жіночої команди Барселони Олексія Путельяс визнана найкращою футболісткою 2021 року, а Крістіан Ендлер (Чилі, ПСЖ/Ліон) – воротаркою.

Найкращим жіночим тренером року стала наставник Челсі Емма Хейз, яка обігнала у цій номінації тренера жіночої збірної України Луїса Кортеса. Кортес до того, як очолити збірну України разом із Барселоною, виграв жіночу Лігу чемпіонів у 2021 році.

Найкраща команда за версією ФІФА виглядає так:

Джанлуїджі Доннарумма – Рубен Діаш, Леонардо Бонуччі, Давид Алаба – Нголо Канте, Жоржіньо, Кевін де Брюйне – Ліонель Мессі, Роберт Левандовський, Ерлінг Голанд, Кріштіану Роналду.

Найкращим голкіпером за підсумками року став воротар Челсі та збірної Сенегалу Едуар Менді, який обігнав у цій номінації представників Баварії Мануеля Нойєра та Мілана/ПСЖ Джандуїджі Доннарумма.

Спеціальну нагороду отримав цього вечора Кріштіану Роналду, якого визнали найкращим бомбардиром усіх часів серед збірних. На рахунку португальця вже 115 голів за збірну, що є абсолютним рекордом.