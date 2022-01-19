Джерела всередині клуб повідомляють, що керівництво команди розглядає варіант продажу Левандовського влітку 2022 року. Це станеться в цьому випадку, якщо сторонам не вдасться договоритися про продовження угоди.

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Контракт Левандовського з Баварією діє до літа 2023 року. Якщо нова угода не буде підписана, вже 1 січня 2023 року форвард може підписати попередній контракт з будь-яким клубом, куди перейде безкоштовно влітку 2023 року.

Відтак щоб не втратити футболіста безкоштовно, якщо він не підпише контракт, Баварія може його продати влітку 2022 року.

Правда в такому разі виручити велику суму за цей трансфер навряд чи вдасться. Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро.

В цьому сезоні Левандовський зіграв 19 матчів за Баварію в німецькій Бундеслізі, де забив 23 голи. Також в його активі 9 голів на груповій стадії Ліги чемпіонів за шість матчів.

17 січня 2022 року він отримав нагороду найкращому футболісту 2021 року за версією ФІФА. Для нього це друга поспіль перемога в цій номінації. Однак в голосуванні за Золотий м'яч 2021 він став лише другим, програвши боротьбу аргентинцю Ліонелю Мессі.