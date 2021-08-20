Хижняк відмовляється від розкішного контракту з компанією Кличків: причина

Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк поки що не планує покидати аматорський рівень боксу. Українець відмовляє компанії братів Кличків K2 Promotions, яка запропонувала угоду на розкішних умовах.

Відмовляє заради олімпійського золота

Компанія братів Кличків K2 Promotions активно сватає до себе найталановитішого українського боксера серед любителів Олександра Хижняка. Легенди боксу пропонують привабливі умови для срібного призера Олімпіади-2020 у Токіо. Для нього приготували угоду наче він олімпійський чемпіон.

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"Полтавський Танк", так його називають у світі боксу, вважає, що ще не готовий до професійного рингу. Хижняк хоче виграти "золото" Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Тому не слід чекати Олександра на профі-рингу наступні три роки. 26-річний боксер сподівається, отримати за цей час ще більший досвід, який зможе допомогти йому у професіоналах.

Чи не боюсь я втратити ці три роки? Ні. Гадаю, в професійний бокс треба переходити, коли ти готовий. Це інший бокс, інша часова дистанція – замість трьох раундів у тебе дванадцять, інші суперники, інший підхід. Це не просто виступив вдало на Олімпіаді, а завтра маєш професійний контракт. Переконаний, що три роки до Олімпіади в Парижі краще підготують мене до професійного боксу,

– заявив Хижняк.

Хижняк на Олімпіаді-2020