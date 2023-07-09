Зруйнував всі мрії Ломи: Хейні домовився про бій з чемпіоном WBC, який побив Редкача

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні близький до дебюту в іншому дивізіоні. Зірка світового боксу сподівається провести бій проти Реджіса Прогрейса.

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко відхилив виклик Шакура Стівенсона через сподівання на реванш з Девіном Хейні. Проте американець має цікавіший варіант, а тому відклав повторний бій з Ломою в довгу шухляду.

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Мегафайт без Ломи

Президент промоутерської компанії Mathcroom Boxing Едді Хірн повідомив, що нині ведуться перемовини щодо поєдинку між володарем титулу WBC в першій напівсередній вазі Реджісом Прогрейсом та абсолютним чемпіоном в легкому дивізіоні Девіном Хейні.

Ми близькі до угоди на бій між Хейні та Прогрейсом. Я розмовляв з Девіном сьогодні ввечері, а цього тижня побачуся з ним в Лос-Анджелесі. Так що Девін хоче бій проти Реджіса,

– розповів Хірн.

До речі, американець Реджіс Прогрейс у квітні 2021 року зустрічався зі скандальним українцем Іваном Редкачем. Одіозний боксер тоді поплатився за довгий язик і в підсумку його винесли на ношах з рингу.

Відзначимо, що Хейні не єдиний кандидат на бій з Прогрейсом. Також серед претендентів зірковий Раян Гарсія, Джек Кеттеролл. Крім того, WBC зобов'язав Реджіса зустрітися з іспанцем Сандором Мартіном. Проте Хірн сподівається організувати поєдинок проти Хейні. Якщо перемовини завершаться успішно, тоді ми побачимо цей бій в кінці цього року.

Зазначимо, що це не найгірший варіант для Ломаченка. Якщо все ж таки Хейні наважиться залишити легкий дивізіон, то чемпіонські пояси стануть вакантними. В такому випадку український боксер може спробувати завоювати один з титулів.