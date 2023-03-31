Це мій останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу, – Ломаченко про бій проти Хейні

Вже 20 травня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі відбудеться мегабій, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Девін Хейні спробує захистити чемпіонські титули у бою проти Василя Ломаченка.

Напередодні обидва поспілкувались із пресою, де поділились очікуваннями перед поєдинком. Василь Ломаченко зазначив, що бій проти Девіна Хейні буде для нього останнім шансом здобути звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

До теми Це те, про що я завжди мріяв, – Хейні пригадав, як у 2019 році благав Ломаченка про бій

Ломаченко: Цей шанс – найважливіший момент у моїй професійній кар'єрі.

Я буду чесним з вами, це мій останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу. Ось чому це дуже важливо. Хвилювання? Я не думаю про це. Я просто зосереджуюсь на нашому бою, на своїй меті,

– наголосив Ломаченко.

Василь зауважив, що наступний поєдинок буде для нього найважливішим моментом у його професійній кар'єрі. Однак не став робити сміливих прогнозів про свою майбутню перемогу.

Чи Хейні є найсильнішим суперником за кар'єру? Я перевірю, бо не знаю. Другий бій Хейні проти Камбососа був дуже цікавим, на дуже високому рівні, і мені той поєдинок сподобався. Цей шанс – найважливіший момент у моїй професійній кар'єрі. Це шанс. Я не хочу говорити про майбутнє. Ми не знаємо, яким буде результат,

– відповів український боксер.

Першу спробу у боротьбі за звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко використав невдало. Василь програв Теофімо Лопесу, який вже у першому захисті титулів програв Джорджу Камбососу.

Згодом з'явився другий шанс, але він теж його не використав, а бій навіть не відбувся. Ломаченко відмовився від поєдинку проти Камбососа, адже не хотів їхати з рідної України через повномасштабне вторгнення Росії.

Тепер ще один шанс для українського боксера.

Ломаченко зустрівся поглядом із Хейні