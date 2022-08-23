Ломаченко зачекає: офіційно затвердили дату реваншу Хейні – Камбосос

Джордж Камбосос спробує взяти реванш у Девіна Хейні, який став новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Австрієць налаштований рішуче.

Друга зустріч за усі пояси

Якщо місце проведення реваншу було відоме вже давно, то дату поєдинку лише тільки офіційно затвердили. Реванш між Джорджем Камбососом та Девіном Хейні відбудеться 15 жовтня у Мельбурні (Австралія).

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Камбосос на очах рідних уболівальників спробує взяти реванш за червневу поразку. У першій зустрічі боксери пройшли весь шлях – 12 раундів. Хейні був значно кращим, тому святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів – 116:112, 116:112 та 118:110.



Офіційно реваншу Хейні – Камбосос бути / Фото Top Rank

Нагадаємо, що у ЗМІ було багато чуток про те, що Хейні може провести двобій проти Василя Ломаченка. Однак українець вже теж отримав проміжний бій перед титульним.

29 жовтня у Нью-Йорку Ломаченко поб'ється на рингу проти американця Джемейна Ортіса. Це буде перший поєдинок для Василя після того, як він покинув Україну.