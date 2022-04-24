Хей прогнозує повернення Ф'юрі на ринг заради бою проти переможця дуелі Усик – Джошуа

Тайсон Ф'юрі успішно захистив титул чемпіона у важкій вазі за версією WBC. Британський боксер запевнив, що бій проти Ділліана Уайта поставив крапку на його кар'єрі.

Хей: Щоб ім'я Тайсона занесли до підручників боксу, потрібен ще один бій

Тайсон Ф'юрі не став чекати на поєдинок Ентоні Джошуа – Олександр Усик. Переможець цього реваншу міг вийти на ринг проти британця. Але "Циганський король" заявив про закінчення кар'єри.

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Перемога нокаутом над Ділліаном Уайтом стала останньою для Ф'юрі. Однак багато людей вважають, що Тайсон повернеться на ринг. У цьому впевнений колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей.

Він переконаний, що Ф'юрі проведе ще бій проти переможця дуелі Усик – Джошуа. Лише цей двобій поставить крапку на кар'єрі британського боксера.

Ф'юрі в бою з Уайтом не виглядав так, ніби йому набридло боксувати. Щоб ім'я Тайсона занесли до підручників боксу, потрібен ще один бій. Він був би великим фаворитом, якби зустрівся з переможцем реваншу Джошуа – Усик. Це останній великий бій, що залишився. У Ф'юрі є час розслабитись. Він повернеться,

– заявив Уайт.

Нагадаємо, що реванш між Усиком та Джошуа повинен відбутись влітку 2022-го. Промоутер Ентоні заявив, що двобій відбудеться 23 липня. Поєдинок може прийняти Саудівська Аравія.

Ф'юрі на мажорній ноті попрощався з професійним рингом

У ніч з 23-го на 24-те квітня Ф'юрі у шостому раунді відправив у нокаут Уайта. Тайсон повністю домінував на ринзі.

"Циганський король" аперкотом влучив у підборіддя суперника, який опинився на канвасі. Ділліан старався підвестись на ноги, щоб продовжити зустріч, але Тайсон добряче приклався по опоненту.

Ф'юрі захистив чемпіонський титул.