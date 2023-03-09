Однак зазнала команда й втрат. Команду покинуло 9 гравців, але у цій когорті, яким вказали на вихід, немає лідера Дніпра-1 Артема Довбика. Дніпровський клуб усіма силами намагається втримати забивного форварда, без якого вже складно уявити Дніпро-1.

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Русол: Не знаю, що впливає на рішення Довбика

Виконавчий директор команди Андрій Русол відповів на запитання про Довбика, яке так хвилює фанатів Дніпра-1. Колишній захисник дніпровського клубу запевнив, що керівництво веде перемовини з Артемом щодо пролонгації контракту. Однак все залежатиме від рішення нападника, якого активно сватають у топові чемпіонати Європи.

Русол сподівається, що найближчим часом з'явиться якась конкретика щодо Довбика та його майбутнього в Україні.

Ми зараз з Артемом ведемо переговори щодо нового контракту. Сподіваюся, найближчим часом ми матимемо якісь новини. І ми це розуміємо, і добре, що Артем розуміє, що якщо ми розлучатимемося, то це має бути хепі-енд для двох сторін. Думаю, ми знайдемо компроміс. Фактори? Не знаю, що впливає на рішення Довбика, але, гадаю, той єврокубковий турнір, де ми виступатимемо, вплине на рішення,

– сказав Русол.

Нагадаємо, що контракт Довбика з Дніпром-1 розрахований до кінця 2023 року.

Раніше у ЗМІ літали чутки, що начебто Артемом зацікавились два гранди України – Динамо та Шахтар. Однак нападник не хоче продовжувати розвиватись в УПЛ, а хоче спробувати свої сили за кордоном.

Дніпро-1 залишається лідером УПЛ у сезоні-2022/2023. Однак відставання Шахтаря скоротилось до нуля. В обох клубів по 36 балів.

Кар'єра Артема Довбика в Україні