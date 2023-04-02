Металіст 1925 – Дніпро-1 0:3
Голи: Довбик 71, 78 (пен.), 81 (пен.)
Навесні дніпряни віддали Шахтарю лідерство у чемпіонаті, втративши очки в матчах з Динамо та Олександрією. Тож у матчі проти харківського Металіста 1925 підопічні Кучера не мали права на помилку, пише 24 Канал.
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Ударна сила дніпрян принесла результат
Головний тренер гостей здивував стартовим складом, залишивши на лаві запасних найкращого бомбардира чемпіонату Артема Довбика. Відсутність лідера Дніпра-1 на полі позначилася на грі команди. Нулі на табло гнітюче діяли на тренерський штаб дніпрян. Тому не чекаючи перерви Кучер випустив Довбика в середині першого тайму.
Фаворити матчу довго не могли знайти ключ до воріт Мозіля. Лише на 71-й хвилині поєдинку Довбик відправив м'яч у сітку воріт.
За кілька хвилин захисник харків'ян Курило збив Піхальонка у власному штрафному майданчику. Вирок судді впевнено реалізував головний бомбардир чемпіонату.
А за 9 хвилин до завершення поєдинку арбітр вдруге вказав на позначку. Довбик потужно пробив по центру, забезпечивши впевнену перемогу Дніпра-1 в матчі.
Видеоогляд матчу Металіст 1925 – Дніпро-1
- Після звітного поєдинку команда Кучера набрала 42 очка. Дніпряни, які ведуть відчайдушну боротьбу за чемпіонство, відстають від Шахтаря.
- Харківський Металіст 1925 навесні ще не перемагав. Підопічні Едмара опустилися з 8-ї на 9-ту сходинку.