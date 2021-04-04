Херрінг брутально нокаутував суперника та змусив його завершити кар'єру: відео

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Джамал Херрінг провів бій проти британця Карла Фремптона. Херрінг зумів захистити чемпіонський титул.

Не встояв перед чемпіоном

Боксери виступили 3 квітня на вечорі боксу у Дубаї. Якраз бій між Джамалом Херрінгом та Карлом Фремптоном став головним боксерським шоу.

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35-річний американський боксер розпочав наступ у 5 раундів. Херрінг зустрічною атакою відправив суперника у нокдаун. Щоправда, поки суддя відраховував Фремптону, той встиг відійти від ударів суперника та показав, що готовий продовжити бійку.

Однак вже у наступній 3-хвилинці чемпіон із США потужним аперкотом знову поклав Карла на канвас. Цього разу шансів, щоб продовжити бій у суперника не було. Другий нокдаун став для нього фатальним, після чого британець відмовився продовжувати поєдинок, а його команда викинула білий рушник.

Рефері віддав перемогу технічним нокаутом Херрінгу, якому вдалось захистити титул чемпіона вже втретє після того, як він став його володарем у травні 2019 року. Для нього ця перемога стала 7-ю на професійному ринзі.

Завершення кар'єри Фремптона

Після бою Фремптон й взагалі зробив гучну заяву, що цей поєдинок став для нього останнім у кар'єрі на професійному ринзі. Йому так і не вдалось стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях дивізіонах. Цікаво, що ще перед боєм британський боксер пообіцяв собі, якщо зазнає поразки, то йде з професійного рингу.

Що відомо про Карла Фремптона? 34-річний британський боксер, який у другій напівлегкій вазі завоював титул чемпіона світу за версією WBA У 2016/2017 роках, тимчасово був чемпіоном WBO (2018), а також у 2016 році журнал The Ring назвав Фремптона найкращим боксером року.

Джамал Херрінг – Карл Фремптон відеоогляд бою