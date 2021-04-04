Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Джамал Херринг провел бой против британца Карла Фрэмптона. Херринг сумел защитить чемпионский титул.

Не устоял перед чемпионом

Боксеры выступили 3 апреля на вечере бокса в Дубае. Как раз бой между Джамалом Херрингом и Карлом Фрэмптоном стал главным боксерским шоу.

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35-летний американский боксер начал наступление в 5 раундов. Херринг встречной атакой отправил соперника в нокдаун. Правда, пока судья отсчитывал Фрэмптона, тот успел отойти от ударов соперника и показал, что готов продолжить драку.

Однако уже в следующей 3-минутке чемпион из США мощным апперкотом вновь положил Карла на канвас. На этот раз шансов, чтобы продолжить бой у соперника не было. Второй нокдаун стал для него роковым, после чего британец отказался продолжать поединок, а его команда выбросила белое полотенце.

Рефери отдал победу техническим нокаутом Херрингу, которому удалось защитить титул чемпиона уже в третий раз после того, как он стал его обладателем в мае 2019 года. Для него эта победа стала 7-й на профессиональном ринге.

Завершение карьеры Фрэмптона

После боя Фрэмптон вообще сделал громкое заявление, что этот поединок стал для него последним в карьере на профессиональном ринге. Ему так и не удалось стать чемпионом мира в трех весовых категориях дивизионах. Интересно, что еще перед боем британский боксер пообещал себе, если потерпит поражение, то уходит с профессионального ринга.

Что известно о Карле Фрэмптоне? 34-летний британский боксер, который во втором полулегком весе завоевал титул чемпиона мира по версии WBA В 2016/2017 годах, временно был чемпионом WBO (2018), а также в 2016 году журнал The Ring назвал Фрэмптона лучшим боксером года.

Джамал Херринг Карл Фрэмптон видеообзор боя