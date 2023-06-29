Мессі наче не виїжджав із Іспанії: клуб Кривцова оголосив про призначення екстренера Барселони
Джерело:офіційний сайт Інтер Маямі
Інтер Маямі серйозно перебудовується на тлі провальних виступів в МЛС. Клуб отримав нового головного тренера, яким став 60-річний аргентинець Херардо Мартіно.
28 червня американський клуб оголосив про початок співпраці з колишнім тренером збірної Аргентини та каталонської Барселони. Наразі клуб та Херардо Мартіно дооформлюють усіх необхідні для майбутньої роботи документи.
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Термін угоди не повідомляється.
Нагадаємо, що 2 червня клуб оголосив про припинення співпраці з Філом Невіллом. Керівництво Інтер Маямі ухвалило рішення відправити у відставку 46-річного англійського спеціаліста через провальні виступи.
Після 18 зіграних матчів Інтер Маямі йде на останньому 15-му місці у турнірній таблиці МЛС, набравши лише 15 балів.
На Мартіно випав серйозний екзамен. Аргентинець не лише повинен підійняти команду з дна, а й відповідальність за роботу у команді, де виступатимуть такі зірки як Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс. Також в Інтер Маямі виступає український захисник Сергій Кривцов.
Востаннє аргентинський наставник очолював збірну Мексики, але було це ще у листопаді 2022-го. Після чого перебував без роботи.
Що відомо про тренерську кар'єру Херардо Мартіно
- На початку тренерської кар'єри очолював маловідомі клуби. У 2007-му році очолив збірну Парагваю, з яким пропрацював 4 роки.
- Влітку 2013-го Мартіно був призначений новим головним тренером Барселони. На чолі каталонців працював до кінця червня 2024-го.
- Після чого Херардо очолив аргентинську збірну. Національна команда пограла під керівництвом аргентинця 29 матчів (за два роки).
- Згодом працював із Атлантою та збірною Мексики. На чолі Атланти провів поки що найбільшу кількість матчів – 78 поєдинків.