У Хемілтона відібрали чемпіонство: нападник Англії Кейн розкритикував Формулу-1

Нападник Тоттенхема та збірної Англії Гаррі Кейн відреагував розв'язку останньої гонки 72-го сезону Формули-1. Він обурений результатами перегонів.

Кейн не погоджується з чемпіонством Ферстаппена

На останньому колі вирішальних перегонів чемпіонату в Абу-Дабі Льюїс Хемілтон пропустив вперед Red Bull Макса Ферстаппена. Судді дозволили пілоту Red Bull атакувати британця, попри те, що після автомобіля безпеки не всім болідам було дозволено повернутися в одне коло з лідером.

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Кейн заяви, що не розуміє чому Хемілтон повинен страждати через Вільямса Ніколаса Латіфі, аварія якого на останніх колах гонки спровокувала рятівну для Ферстаппена появу на трасі автомобіля безпеки.

Мені здається, що є якісь дивні правила, які надають несправедливу перевагу, як сьогодні? Чому Хемілтон покараний за чужу аварію? Він провів ідеальну гонку під сильним тиском, але залишився без титулу чемпіона світу. Прикро, що все так закінчилося,

– написав футболіст у своєму твітері.

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